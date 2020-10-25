國安法︱黎智英拒活在惶恐 曾志豪認諷刺題材越見沉重

壹傳媒創辦人黎智英、「小豪子」曾志豪與王喜今午共聚互動節目「蘋天說地」，與讀者詳談《頭條動新聞》製作。有讀者問及曾志豪與王喜，現時在構思節目內容時會否有不同考慮，兩人坦言現時社會議題漸趨沉重，成為創作笑料的牽絆，避免違反《國安法》亦是因素之一。

黎智英被問到會否擔心「被送中」，他企硬表示「煮到埋嚟就食」；至於萬一《蘋果》在強權下消失，將來會否有第二份《蘋果》，「咁沙膽硬住企喺度都要冧，咁仲有邊個做得到？」

《頭條動新聞》今年8月3日於《蘋果》首播，主持人曾志豪與王喜一連10集為大家繼續諷刺時弊。讀者Eunice問及兩人，現時在構思節目內容時，考慮會否與以往有所不同。王喜笑指，為了要取得「良民證」，要以不違反《國安法》為前提，「唔會構成即時被拘捕先」。

曾任港台節目《頭條新聞》主持10多年的曾志豪則指，由於現時社會題材越來越沉重，創作的確比較困難，「以前覺得笑多兩笑會有轉機，但望住越嚟越差，我首先要自己笑得出先」。他指，現時看新聞都難以想像如何製作笑料，「12港人、陳同佳……我真係會諗，如果我要寫嗰集，我都唔知點笑佢好」。

讀者關先生則問及黎智英，8月初警方曾高調搜查壹傳媒大樓，會否擔心將來「被送中」。黎智英則鏗鏘地指，他絕對不會因此生活於惶恐之下，「煮到埋嚟就食，我唔會日日都諗會唔會隊我上大陸，自己畀自己心理壓力，做得一日得一日」。另一讀者徐先生談到《蘋果》未來營運計劃，黎智英笑指「我一定長命過《蘋果日報》」，表示《蘋果》絕對不會倒閉，「而係有某啲勢力唔畀我哋做」。會否有第二份《蘋果》？「咁沙膽硬住企喺度都要冧嘅，仲有邊個做到？」

讀者李先生則與三人談到中國歷史的循環，認為每個朝代均依循「治亂興衰」，每每結束前均會出現暴政，現時是否代表中共強權即將滅亡？曾志豪指，民國時期著名教育家黃炎培曾向國家主席毛澤東問及，中共能否跳出歷史上治亂興衰定律，「當時毛澤東答，『有！我哋有民主！』，即係一日無民主，一日都只會喺亂同衰之間」。

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