Now新聞台陳鐵彪兩令刪港大副校候選人疑中共黨員報道 曾任TVB高層熟中聯辦

Now新聞台爆出高層涉「河蟹」新聞報道風波。與中聯辦關係密切、曾任TVB新聞中國組主管的Now新聞及財經資訊主管陳鐵彪，被指繞過採訪主任，兩度下令刪去教育界立法會議員葉建源評論獲港大副校長候選人、清華學者申作軍疑是中共黨員的片段及網上報道。陳鐵彪回應傳媒查詢時稱：「我認為不適合咪落架囉！」葉今再獲該台邀約電話訪問，回應人大常委譚耀宗的言論，報道成功播出和上載網站。據悉，陳鐵彪今仍休假，有關決定與他無關。

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趁大部份員工下班 凌晨下令刪片

上周五（23日）有消息指兩名清華大學學者獲薦任為港大副校長。其中申作軍的名字自2014年便有文件記錄他為清華工業工程系黨委委員，外界認定他是中共黨員。教育界立法會議員葉建源當日曾公開質疑申若是中共黨員，其身份恐損害本港學術自由。據了解，該片段同日下午6時半開始，一直在Now新聞台及其流動應用程式（app）上作報道，但在24日凌晨12時許，正在休假的陳鐵彪突致電回新聞部，要求刪去該段新聞。

有消息人士指，由於新聞台大部份員工會在午夜12時後下班，只會重播早前錄影的新聞，故負責同事只好將該節新聞悉數刪去。陳於24日早上再次致電負責管理新聞台app的員工，要求將題為「葉建源冀港大澄清申作軍是否有黨員背景」的報道下架。

「我認為不適合咪落架囉」

至於有關申作軍及另一候選人宮鵬其背景之報道，則獲保留。陳昨天及今天均休假，至今未有向員工解釋刪除報道的原因。消息人士續表示，多名員工事後曾向新聞台的採訪主任查詢作出刪改的原因，但未獲正面回應，懷疑陳下指令前未曾與其他採訪主任商討。

葉建源今午向《蘋果》表示，他未有留意有關事件，並指雖對有關刪改感奇怪，但沒有主動查問，「如果佢哋認為（對公眾觀感）有影響，咁應該主動交代。」葉續表示，有Now的記者今日亦邀請他回應全國人大常委譚耀宗指學者擁中共黨員背景「無乜大不了」一事，其間雙方均未有重提其言論早前被刪去一事。

《蘋果》已就事件向陳查詢，正待回覆。而他較早前回覆《眾新聞》查詢時曾表示，「我認為不適合咪落架囉」，並隨即掛線。

毛孟靜：助紂為虐 非常不堪

資源傳媒人、議會陣線召集人毛孟靜指，正值香港新聞自由連番受壓，風雨飄搖之際，再傳出Now新聞涉嫌自我審查之舉，一副助紂為虐之態，令人扼腕。「一整個電視台的新聞運作，竟由一人的一念喜好話事，貽笑大方，非常不堪。陳氏此舉或得上層指令、或屬自行揣摩上意，惟整體均屬自我政治約束──自我審查之嫌，鋪天蓋地。」

毛孟靜認為，新聞自由以公眾知情權為依歸，牽涉重大公眾利益，「懇請主事人陳鐵彪三思。其人欠香港社會一重要交代，不然請即辭職謝罪。」

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