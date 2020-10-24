國泰大裁員︱空姐入職8年新約人工減4成 底薪1.2萬唔夠交租：唔會簽

國泰日前宣佈大規模重組計劃，裁走約5,300名駐港員工，而未被裁走的職員則面臨薪酬福利大減。有在國泰工作8年的空姐向本報控訴，指新合約下，她的月薪大減4成，底薪只餘約1.2萬，連交租也不夠，如公司不願意改變新合約條款，她一定不會簽署。國泰空中服務員工會明日召開緊急會員大會，有員工號召所有機組人員明日身穿白衫到東涌聲援。

扣減金額多過1個月人工

空姐Jenny(化名)在工作8年，她接受本報訪問表示，新合約條款有多處改動，令薪金大幅削減，例如以往每放1日有薪年假公司會再給予3.25小時飛行時數，新約卻將此納入月薪，變相令員工失去相關收入。以她自己為例，一年有24日有薪年假，新約下則減少了約1.7萬元收入，「（扣減金額）係多過1個月人工」。

她初步估算，在計算病假及培訓津貼等，每個月薪金約減4成，以一個月70個小時工作時數計算，每月底薪只有約1.2萬元，「連屋租都唔夠交。」

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如獲擢升機艙事務長 時薪仍較現時低20元

Jenny提到，平均任職8至10年空中服務員可晉升至機艙事務長，新合約列明晉升後的時薪為其任職機艙服務員的原有時薪1.15倍，惟從來沒有交代原有時薪是指每年薪酬調整後的時薪，還是今年簽合約的時薪。

她坦言，最悲哀是假設她簽訂新約後，能獲晉升為機艙事務長，時薪僅為195.5元，較現有時薪減少20多元，即使往後每年獲加2%薪金，「做至少5、6年，先返到而家底薪水平。」

新約列明國泰可隨時更改條款細則 員工拒簽

她坦言，對新合約感到失望，批評合約條款含糊，亦列明國泰可以隨時更改條款細則，很多與她相若年資同事也不願簽約，「望住新合約，你係覺得未來冇希望。」她指出，如公司不調整新合約條款，自言不會簽署，「因為我真係生活唔到。」

Jenny表示，自己很喜愛空中服務員工作、生活模式，不介意與公司共渡市艱，願意扣減人工，「但而家係減晒所有嘢，係減一世，但高層只係減薪一年。」

拒簽新約者不能獲其他員工轉贈優惠機票

另一名任職空少逾7年的Sam（化名）表示，以往空中服務員每年有一次機會可以將其員工折扣優惠機票轉贈予親屬或朋友，據公司內部流傳消息，如拒絕續約，即使有職員轉贈，也不能獲得員工折扣優惠機票。他續說，以往有相關規例，惟只限制曾經犯事或有過錯而被解僱的員工。

Sam批評，國泰做法不合理，「個離職係唔關我事，點解因為借呢樣恐嚇我哋？如果唔簽新約就冇nominate （推薦）。」

他表示，現有條款好苛刻，考慮不簽新約，當他以電郵向公司詢問離職事宜，也沒有獲得詳細回覆，例如長期服務金如何計算、若不續約，下月4日是否等於最後上班日等，影響其求職，「佢都唔畀我哋走（離職）得好好睇睇。」

工會明開會員大會 員工號召穿白衣撐場

國泰空中服務員工會明日（26日）將於東涌召開緊急會員大會，收集會員對進一步行動的意見，由於會場只能容納360人，有國泰員工號召所有機組人員明日身穿白衫到東涌聲援，呼籲參加者毋須是工會會員，亦可只到東涌購物及用膳，但以白衫表態支持。

Jenny表示，工會可以多解釋新合約的改動，特別是年資較淺的同事，讓他們明白當中細節，「唔係只係減咗底薪咁簡單。」

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