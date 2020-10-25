【本報訊】近日有報道指港府欲煞停放寬長者2元乘車優惠的合資格年齡，勞工及福利局長羅致光昨首度開腔回應，稱當局目標仍是下個財政年度落實放寬，但同時指落實時間「冇咁清楚」；政府傾向以個人八達通來取代長者八達通，以減低濫用情況。行會成員、新民黨葉劉淑儀則搬出《基本法》的量入為出規定，促港府煞停放寬。

葉劉引《基本法》叫量入為出

特首林鄭月娥今年1月表示，會調低長者2元乘車優惠的合資格年齡，由65歲減至60歲，但早前有報道指港府欲煞停放寬，隨即引起立法會內跨黨派反彈。

羅致光昨於電台訪問及回應傳媒提問時表明，當局已決定放寬，並以下個財政年度為目標，惟落實時間「冇咁清楚」。羅解釋指當局尚有細節要做，包括以個人八達通取代長者八達通，指現時60至64歲人口約59萬，稱發出這59萬張個人八達通需一定時間，同時要調校系統，因此未能說出具體時間表。

羅致光到電台解釋後，葉劉淑儀隨即透過社交網站發佈短片表示支持煞停放寬。她指，現時香港經濟環境和公共財政狀況與今年1月林鄭宣佈放寬計劃時不同，財政司長也預計港府未來有3,000億元赤字和經常性赤字，是「香港未試過」的情況。

此外，葉劉認為2元乘車優惠有濫用濫發、長車短搭等問題要先處理，否則強推放寬後，公帑只會變成用於補貼交通運輸公司，加上公共交通的車費會隨通脹上升，政府對交通運輸公司的補貼便會越補越多。

葉劉同時搬出《基本法》第107條，即香港的財政預算以量入為出、與本地生產總值增長率相適應等規定，指財政司長預計未來經濟增長只2.8%，但港府經常性開支已增加一成，一旦出現結構性赤字便「好有問題」。葉劉又以此不點名反駁經民聯梁美芬指，政府不放寬或會面對司法覆核的說法，認為就政府不放寬提出司法覆核恐怕「好難成功」。