武漢肺炎︱重陽湧獅子山頂除罩留影 懶理張竹君呼籲 墟冚如旺角

今日（25日）是重陽節，市民除了上山掃墓，亦有不少人選擇登高郊遊，下午鑽石山墳場和獅子山人頭湧湧，墟冚得有如旺角。有市民在山頂與朋友留影時除低口罩，未有遵從日前衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲戴口罩；拜山者亦不時5人結伴同行，甚至一行10多人上山，恐違反4人限聚令。

一行10人或違限聚令

疫情下掃墓要遵守4人限聚令和口罩令，在鑽石山墳場，大部份市民都有戴口罩，惟不時出現5人結伴同行畫面，甚至一行10人同行上山，未有保持足夠社交距離，如相關人群不屬同住者，或違反4人限聚令。另外今午陽光猛烈，不時有掃墓者將口罩拉低。

另一邊廂，適逢秋高氣爽，不少市民選擇登高郊遊，獅子山山徑人頭湧湧，多數人未有戴上口罩，至少10多人在山頂聚集及拍照留念，懶理日前衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，「如果一班人去行山，唔係話太劇烈嘅情況，我都覺得盡量可以戴口罩」。

根據食物及衞生局早前放寬部份社交距離措施，市民於室外公眾地方進行消耗體力的體能活動，或身處郊野公園戶外地區就毋須戴口罩，執法人員會按實際情況和各相關因素判斷是否接納相關合理辯解。

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