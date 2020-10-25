騙徒fb群組搵食呃按金

【本報訊】近年「共享」概念盛行，不少車主在網上私人放租座駕，因租價比租車公司平一半，吸引大量駕駛者承租。惟大部份私人放租車輛，在未購買商用租賃車輛保險下違法放租，一旦有租車爭拗，雙方都難以追討；更有騙徒佯裝車主，訛稱放租汽車，騙取按金後即人間蒸發。

不少無購買租賃保險的車主以「私人租車」名義，違例將車輛放租，租金較租車公司便宜。以日本五人車為例，租車公司日租由790到890元不等，但網上租車平台只需350至400元，差距逾倍。

地下租車不受保

私人租車有供有求，原因包括大部份租賃保險均有限制，不可出租予少於三年駕駛經驗或25歲以下人士，但有不少「P牌求車」，形成地下租車市場。facebook或拍賣平台Carousell，均有大量車主放租，普通一個租車群組，每日至少10名車主招客，有騙徒覷準機會斂財。

今年9月，有車主在租車群組出租私家車，被騙徒假冒，聯絡在帖文留言的有意租車人士，又盜用車主相片作電子錢包個人頭像；有租車人士支付6,000元按金後，騙徒即失聯，事主後來向車主查證，才知受騙。

《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人在道路上使用汽車，均須持有效第三者保險，條款有限指定駕駛者方能受保，違者最高可被判罰款一萬元及監禁一年，吊銷駕駛執照一至三年不等。若車主欲出租汽車，投保時須表明車輛作商業用途，保費較私人用途高約一至兩倍。如沒相關保險而出租，一旦出意外，保險公司會以失實聲明裁定保單失效，毋須賠償。