【本報訊】一輛凌志私家車昨凌晨在西九龍公路衝路障，逃避警方反酒駕及藥駕截查，一度以時速200公里狂飆，與警車追逐13公里後終失事撞欄被截停。惟司機拒捕落車逃走並襲警，最後由警員合力制服，揭發他正被通緝，並在車上搜出毒品。司機涉五宗罪被捕，他頭部受傷，與三名遇襲受傷警員一併送院。

前晚深夜11時許，警方西九龍總區聯同新界南總區交通部，在港鐵南昌站對出的三號幹線西九龍公路往葵涌方向，設路障打擊酒後及藥後駕駛。至昨凌晨零時許，一輛凌志私家車駛至，司機未按指示停車並衝路障逃走，警方隨即驅車尾隨追截。據車cam片段顯示，有警員曾向凌志擲雪糕筒欲截停司機但不成功。

多次衝燈逆線

凌志沿西九龍公路飛馳，經青葵公路、葵涌道至大連排道，再掉頭沿葵涌道往九龍，經龍翔道、大埔道駛至白田街，然後沿窩仔街左轉南昌街；其間多次衝燈及逆線，最高速為每小時200公里。凌志狂飆13公里，最後在南昌街300號對開近廠商會中學失控撞欄，被追至警車截停。惟司機拒絕開車門，並一度欲倒車逃走，與警車發生輕微碰撞。

警員用警棍擊毀車窗制止司機，司機見勢色不對落車逃走，糾纏間打傷三名警務人員，包括一名督察、一名警長及警員，終被制服就擒。警方調查發現姓雷男司機（36歲），早前因管有危險藥物及拒捕而被通緝，並即場在凌志車上搜出兩包用透明膠袋包裝的小量氯胺酮毒品。

涉五宗罪被捕

涉事凌志司機未能通過酒精呼氣測試及識認藥物影響觀測，涉嫌藏毒、襲警、危險駕駛、在藥物影響下駕駛，以及酒後駕駛被捕。他頭部受傷送院，正被扣留調查，三名遇襲警員同需送院，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

警方總結是次反酒駕及藥駕行動，共要求657名司機進行酒精呼氣測試，14名司機未能通過預檢呼氣測試，當中八名介乎31至82歲男子，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。全部人獲准保釋，11月下旬向警方報到。