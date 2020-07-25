疫情速遞︱昨錄1宗本地個案 56歲染疫男潛伏期竹篙灣檢疫中心工作（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港疫情持續，昨日（24日）共錄得5宗確診個案，唯一一宗本地感染屬源頭不明個案。患者為一名56歲男子（第5288號個案），他與家人同住於鰂魚涌南豐新邨，在旺角豉油街萬利商業大廈任職工程主管，潛伏期內與數名同事在竹篙灣檢疫中心第二期沙井做過防水工程。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，二期尚未啟用，不會接觸到一期內的檢疫人士。

無源頭個案潛伏期於竹篙灣檢疫中心工作

第5288號個案、56歲男患者潛伏期內，即10月10日至12日與數名同事在竹篙灣檢疫中心第二期沙井做過防水工程，同場有數名其他公司的工作人員。衞生防護中心曾與土木工程署了解，有關沙井未啟用，與一期不相關。

患者於10月14日至16日亦曾到過筆架山帝景峰物業工作，衞生防護中心會向同事派發樣本瓶做檢測。患者於傳染期、即10月21日前兩三日曾上班、求診及遞交樣本瓶，十多位曾與患者工作的同事需送往檢疫中心。

上環男文員初步確診無源頭

張竹君昨日於記者會上表示，暫有少於10宗初步確診，其中一宗初步確診屬無源頭個案。患者為42歲男子，從事文職，在上環皇后大道中兆英商業大廈上班，與家人同住在將軍澳富康花園第9座。他在10月20日開始喉嚨痛，翌日求診私家醫生，22日到門診求診及索取樣本瓶，結果呈陽性。

截至24日上午9時，過去24小時共12名確診患者出院，包括第5112、5140、5154、5158、5160、5169、5196、5234、5242、5274、5275及5285號患者。

目前公立醫院已啟用614間負壓病房，合共1,098張負壓病床。現時共有109名確診病人分別於18間公立醫院留醫，其中12人情況危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4732、4833、4937、5110、5151、5185及5195號患者），4人情況嚴重（第4101、4746、4788及4990號患者），其餘93人情況穩定。

本地無源頭個案：1宗

●第5288號個案：56歲男子，沒有外遊，10月21日發病，翌日求診，與家人同住於鰂魚涌南豐新邨第9座，在旺角豉油街萬利商業大廈任職工程主管；潛伏期內曾與數名同事在竹篙灣檢疫中心第二期沙井做過防水工程，及到過筆架山帝景峰物業工作。

輸入個案：4宗

●第5286號個案：61歲女子，無病徵，10月22日從法國抵港。

●第5287號個案：32歲女子，無病徵，10月23日從印尼抵港。

●第5289號個案：51歲男子，無病徵，10月13日從巴基斯坦抵港，報稱住處為尖沙咀華美達華麗酒店。

●第5290號個案：47歲男子，10月18日從英國抵港，10月20日開始發病，報稱住處為西營盤香港萬怡酒店。

記者會重溫

《果燃台》

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本港疫情

●確診（截至10月24日16:45）

5,289宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

5,041宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

109名確診者仍留醫，12人危殆、4人嚴重、93人穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月24日10:50）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,775宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診550宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月25日07:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,246萬，全球死亡人數超過114萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過856萬宗，死亡人數突破22萬人。印度確診人數接近781萬，位居全球第二，死亡人數逼近11.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破538萬，死亡人數接近15.8萬。哥倫比亞累計確診人數周六達1,007,711宗，是繼美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、阿根廷、西班牙之後，第八個累計確診過百萬的國家。

法國當局周六通報過去24小時新增破紀錄的45,422宗確診，新增138宗死亡個案，累計確診增至1,086,497宗，是全球第五多，累計死亡人數為34,645。衞生部長韋朗（Olivier Veran）周六在國民議會發言時警告，疫情未來數周仍會惡化，呼籲議員支持延長衞生緊急狀態的法案，以應對一個漫長而艱難的時期。國民議會周六通過該法案，授權將衞生緊急狀態延長至明年2月16日。該法案預計將於下月初正式生效。

德國單日新增確診人數再創新高，新增確診14,714宗，累計確診超42萬。總理默克爾再度奉勸國民減少人際接觸，盡可能留在自己家中。隨着疫情持續趨緊，德國首都柏林是否面臨二度封城已成關注焦點。柏林《每日鏡報》等多家傳媒周六披露，柏林衞生部長卡萊吉已制訂一份分階段封城的方案，規定當疫情惡化至第一階段時，將對目前的防疫措施進行少量升級；當疫情進入第二階段後，將禁止遊客在柏林住宿，泳池、博物館、幼兒園和中小學也將關閉。

曾是世界拳擊理事會（WBC）重量級拳王的烏克蘭首都基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）周六表示，他的武漢肺炎病毒檢測呈現陽性。烏克蘭地方選舉周日舉行，民調顯示克里琴科可望贏得連任。他在社交網站上寫道：「在最不方便時刻我中招了。病毒檢測呈陽性。」克里琴科形容這項消息「令人苦惱」，並稱「感覺良好但須自我隔離」。烏克蘭目前通報境內累計確診逾337,000宗，染疫不治人數超過6,200。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,567,396 (224,739)

印度 7,814,682 (117,956)

巴⻄ 5,380,635 (156,903)

俄羅斯 1,487,260 (25,647)

⻄班牙 1,110,372 (34,752)

法國 1,084,659 (34,536)

阿根廷 1,069,368 (28,338)

哥倫比亞 1,007,711 (30,000)

秘魯 883,116 (34,033)

墨⻄哥 880,775 (88,312)

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