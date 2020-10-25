美副國安顧問：京毀兩制剝奪港自治

美國特朗普政府著名「中國通」、美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）周五發表視像演說，用流利的普通話批評中國正利用極其純熟的統戰手段及金錢，令國際社會迎合北京利益。他指當中共發現如斯手段達不到目的，就會訴諸恐嚇和脅迫，並以香港去年的反修例運動為例，指北京最終就選擇拆毀一國兩制框架，剝奪香港自治。

博明上周五通過視頻連線在英國智庫「政策交流」用普通話發表了題為《貴在坦誠：論中國與世界的關係》的演講。博明指近年來中國的手段慢慢被人看穿，如「一帶一路」就是巨大的浪費和腐敗例子。

轟中共訴諸恐嚇脅迫

博明又指「當騙術達不到目的，中共經常訴諸恐嚇和脅迫」。他指，去年香港反修例運動抵抗北京實施更嚴酷的控制，為此北京採取了「拆毀了鄧小平一國兩制的框架，剝奪了使香港成為亞洲最興旺城市的自治」。

另外，意大利外交部與國會近日委託智庫「杜林世界事務研究所」（Torino World Affair Institute）完成一份中國研究報告，指中共通過港版國安法擴大北京的管轄權，嚴重損害了一國兩制的可信度。

報告又指中國一直想將台灣納入管轄，但在香港爆發反送中抗爭之後，此目標將變得更不容易達成，台灣維護自主的意志亦更堅定。

美國之音/中央社