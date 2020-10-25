消息：林鄭下月初上京 特首辦稱有消息會公佈

特首林鄭月娥未能於本月下旬前往北京，最新消息指出，林鄭將於下月初、在五中全會後上京。特首辦回應指，如有消息會公佈。

上周五，多間傳媒報道指，林鄭未必能於月底到北京商討惠港措施，更形容赴京機會微。最新消息指出，林鄭將於下月初上京。

林鄭在本月12日表示，香港經濟要復蘇都是離不開中央的支持，她已經梳理了一系列的措施，要求中央考慮並作出支持，並收到中央的通知，希望她在本月20日之後啟程往北京，參與一些部委協調會議，才能夠得到中央最終指示這些項目和政策是否可以支持。

不過，消息指，中央政治局早在9月28日召開會議，宣佈19大五中全會將在10月26日至29日在北京召開，沒有可能與本月下旬與林鄭見面。

早前報道：稱月底商惠港政策 林鄭赴京一廂情願 五中開會在即「冇請佢」

葉劉：不知道是否下月初成行

行會成員兼新民黨主席葉劉淑儀早前稱五中全會期間內地執委較忙碌，特首林鄭月娥於月尾未能赴京是意料中事。她今日接受查詢時表示，不知道林太是否11月初成行，但認為安排合理。對於有報道指林鄭會一併到訪大灣區其他城市，葉太認為或反映北京會有大灣區及相關惠港政策的具體安排，又預計林鄭會會見法改委等部委。

另一行會成員兼港區人大代表葉國謙亦表示，不了解林鄭是否於下月初北上，至於林鄭訪京行程於五中全會後展開是否符合國情，葉國謙稱兩者沒關係，認為是視乎內地時間安排。

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