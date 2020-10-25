果燃台8pm LIVE︱國際連動聲援12港人網上集會 支聯會副主席分享營教經歷

涉反修例案件的12港人疑在潛逃往台灣時被中國海警截獲，至今被秘密關押超過64日。全球逾30個城市包括美國三藩市、紐約、加拿大多倫多、台灣台北等，由前日（23日）起一連多日發起遊行、快閃行動及網上集會，本港今晚（25日）也會有網上集會，聲援被秘密關押的12港人。

12港人關注組舉行的全球聲援行動，將以香港為終點站，關注組今（25日）將在港舉行網上集會，屆時會有家屬和嘉賓發言，也會播放其他地區遊行時的片段。主辦方要求中國立即釋放12港人回港、以及確保政治犯的基本權利，讓他們自行選擇法律代表、接受醫治，以及與外界通訊。

一直跟進事件的鄒家成表示，今日的集會除了會播出各地行動的片段，也會有家屬對談，包括被捕者嚴文謙家屬會首次現身，亦會有鄭子豪、鄧棨然和黃偉然的家屬分享心情；支聯會副主席、大律師鄒幸彤會發言分享營教12人的經歷。

網上集會將於12港人關注組及香港《蘋果日報》、香港獨立媒體網、立場新聞同步直播，同時提供即時手語傳譯。

【國際連動 聲援十二港人】網上集會小資料

日期：10月25日（日）

時間：晚上8時

直播媒體：12港人關注組，《蘋果日報》、獨立媒體、立場新聞、路透社

內容：

●家屬對談：分享心路歷程

●嘉賓發言：如協助被捕者家屬的大律師鄒幸彤講述支援情況

●錄影片段：林榮基等越洋打氣

●國際集會：播放全球各地的聲援活動

註：現場會有手語傳譯

資料來源：12港人關注組Facebook

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