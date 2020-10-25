張建宗否認融入國家發展是將港「內地化」 自誇粵港澳不久將成全球最大灣區

中共國家主席習近平早前南下深圳，冊封深圳是大灣區發展的重要引擎後，特首林鄭月娥已「擦鞋」表示要加強與深圳合作，認為「強強聯手，定能有新的更大作為」，政務司司長張建宗今亦在網誌撰文，稱香港與深圳各有優勢，可互補不足；而兩地「強強聯手」，合作打造「雙城經濟」，攜手推進大灣區發展下，相信粵港澳大灣區可望在不久的未來成為世界上最大的灣區；並強調香港融入國家發展大局，並不是要將香港「內地化」、「邊緣化」，而是令香港繼續發揮「一國兩制」的獨特優勢。

張建宗表示，隨着深圳近年在經濟、創科等方面都迅速發展，香港與深圳之間的比較不時會引發討論，但他強調兩地各有優勢，可以互補不足，互惠共贏。他舉例：香港作為國際金融中心，擁有全球最大的離岸人民幣債券市場、國際資產管理中心及風險管理中心功能；香港既一直是深圳最大的外資來源地，也是深圳最大的出口點，形容香港與深圳「強強聯手」，共同打造「雙城經濟」，可攜手推進大灣區發展。

張建宗又說，大灣區無論在人口、經濟規模和資源方面均具雄厚實力，是一個獨特多元的經濟體，地區生產總值達1.6萬億美元，以經濟規模論，可望在不久未來超越紐約灣區和東京灣區，成為世界上最大的灣區。他稱，香港要肩負新重任和新使命，與時俱進，憑藉「一國兩制」的獨特優勢，積極抓緊機遇，更好融入國家發展大局，但否認是要將香港「內地化」、「邊緣化」。

張建宗續指，本港青年精通兩文三語、通曉中西文化，擁有寬廣的國際視野，在大灣區有一定的競爭優勢，形容「大灣區為本港青年人提供一條就業和事業發展的新跑道」，鼓勵青年人親身了解國家發展及箇中契機，好好利用大灣區這個平台。他謂，政府將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，邀請粵港兩地機構包括具實力及有往績支持的雙創基地、大學、非政府機構、科研單位、專業團體、創投基金等加入聯盟，共同建立一站式資訊、宣傳及交流平台，以支持在大灣區創業的香港青年。

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