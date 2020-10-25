【本報訊】疑為無賴租客的前女交通警向本報否認是租霸，解釋根本無遲還車，反指曾主動聯絡車行，欲還車但不果，「佢冇回應我，我咪繼續揸」。她反指事主將事件擺上網，令她備受嘲笑；又謂兩年前離開警隊，「你唔好搞x我呀，你唔好攞呢啲嚟抹黑警察」。

「冇回應咪繼續揸」

「希望你哋有啲職業道德，我係一個細路女，我27歲咋。」記者致電涉事租車客李小姐詢問，她聲稱多次主動聯絡車行還車，惟車行沒回應，又因為要上班，故無法依時交還。

至於租車期間被發大量告票，李稱：「我擺架車喺樓下囉，我冇義務幫你睇住架車。」她補充，曾繳交數張她應交的告票罰款，「我同佢講有啲告票喺度，你攞按金幫我交埋，之後唔夠再同我講，佢都冇搵過我」。據悉李曾繳付3,000元按金，告票涉款則過萬元。

李承認租車期間涉及一宗撞傷人的交通意外，「總之有個醉酒佬撞落我㗎車度，第二日去投訴，之後報警話我撞親佢，但佢喺車罅度標出嚟，當時我車速得20（時速20公里）。」

她反指，今次是一次不愉快租車經歷，因車行出租「爛車」，「（音響控制台）成個甩咗，成架車污糟邋遢，水撥又撥唔到，啲垃圾唔係我造成㗎」。

當記者追問她為何涉超速、不小心駕駛及行車證過期等，她指：「我架車之前借俾人，總之有啲法庭告票喺度，但唔關我事。」她最後越來越不耐煩，反駁記者提問時，竟說漏了嘴，承認曾「頂包」扣分，「我係車主，車係我借俾朋友揸，攞我個名扣分」。