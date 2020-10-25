港大副校人選為黨委 譚耀宗：清華教師培訓港生是好事 沒甚麼大不了

兩名清華大學學者申作軍及宮鵬獲推薦出任香港大學副校長，前者更被揭曾為中共黨委。全國人大常委譚耀宗在今日出席電台節目後，被問到此舉會否影響學術自由，他稱清華大學是全國最高檔次大學，教師優秀，若能來港協助培訓本地學生是好事，又指在內地很多人都有黨委背景，形容沒甚麼大不了，公眾毋須擔心。

相關新聞：兩清華幫空降任港大副校長 一人為中共黨委

林鄭未能赴京 譚：並非矮化香港

至於有指特首林鄭月娥未必可如期月底前往北京，與部委商討涉港政策，譚耀宗稱，每次五中全會都會帶來重要訊息，先留意國家未來發展方針，再調整規劃，屬合理安排。他強調，中央很關心香港，支持香港發展，若國家舉行重要會議而令相關官員未能與特首會面，完全可以理解，並非矮化香港。

國家主席習近平早前指，深圳是大灣區建設的重要引擎，言論被指是「擺歪香港」，譚耀宗表示，深圳一直與香港合作無間，香港仍有獨特優勢，強調中央不會放棄香港，亦要保留香港資本主義特點，「唔係將香港變為深圳一部分，或者想慢慢將佢融化」。

他認為，港、深兩地在制度上有不少地方仍未銜接，應要逐步打通，包括專業資格互認等，便利香港專業人士到內地發展。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！