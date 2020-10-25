12港人送中︱賢學思政街頭攝影展 警方再以限聚令封鎖現場

12港人被扣留在深圳鹽田看守所至今逾64日，家屬及其委託的律師均仍未能接觸各人。學生組織「賢學思政」今午（25日）連續第三個周末在街頭舉辦抗爭攝影展，並呼籲市民關注12港人，惟一度遭警方到場拉起橙帶封鎖相展範圍。

賢學思政昨日在荃灣擺站時，遭警方以違反限聚令為由，拉起橙帶封鎖及發告票。賢學思政今午原定在港鐵沙田圍站擺設街站，後因人流問題轉往港鐵沙田站外，他們約11人在設置街站期間已吸引不少市民駐足及索取文宣物品，下午近5時有約10多名警員到場，呼籲在場人士切勿聚集，但停留現場數分鐘便離開，於在附近警車上戒備。

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警兩度現身查傳媒證件：揸機影相嘅唔好喺度聚集

賢學思政召集人王逸戰在攝影展正式開始前表示，現時公眾「可以做嘅嘢唔多」，包括「冇得實體參與集會」，呼籲港人參與今次相展，以及今晚參與網上集會，表達對12港人關注。

對於現場有警員戒備，王希望市民不要被嚇怕，批評限聚令票控為政治打壓工具，他呼籲市民保持社交距離參與相展，「免得辛辛苦苦賺嘅錢畀咗極權政府」。

惟當王宣佈相展開始後，10多名警員再次現身，並在相展範圍拉上橙帶，要求記者出示記者證，一度詢問在場記者是否獲政府新聞處認可，又不斷呼籲傳媒不要聚集，「所有揸機影相嘅唔好喺度聚集」，同時警員在封鎖線內登記部份賢學思政成員身份證，並與王逸戰等談話。

王其後在警員離開後，多次呼籲市民保持社交距離，並指警員會在現場拍攝，再發現多於4人聚集，就會票控及指控現場為未經批准的非法集會。

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