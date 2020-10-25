教育野建資料庫輯錄洗腦教材

【本報訊】學生組織教育野因應教育局近年政治審查中小學教材，荼毒下一代，自行整理各科的教材，建立資料庫，以免學生墮入洗腦陷阱。教育野呼籲公眾向組織提供教科書洗腦資料，完善資料庫。

呼籲公眾參與抗紅流

教育野表示，教育局審查教科書，將政府不同意的觀點、不利中共管治的議題從課本剔除。近來政府亦不斷製作洗腦的官方教材，迫教師使用，教科書偏頗染紅問題令人憂慮。教育野因此努力整理教科書洗腦問題，建立「Don’t 慌紅」教科書洗腦資料庫。

資料庫列載官方教材及私人出版社教材的問題，包括通識教科書送審改動的資料。在「官方教材/基本法教材」欄目中，教育野發現，由教育局製作的《憲法與基本法教材套》，有資料提及「社會日趨政治化並不正常」，引用了律政司2013年發表的《香港刑事檢控2012》部份內容，節錄了其中一段文字：「遊行示威是表達訴求的一種手段，但不應是唯一的手段，捨有效的諮詢機制不用，卻搞街頭抗爭，只反映了一部份香港人民主意識的粗糙和膚淺。」教育野批評，該段文字是詆毀市民發聲，有灌輸意識之嫌。

常識科方面，教育野發現「名創教育」出版的《探究小學常識2D我的祖國第一版（2015）》教材，提及香港建築物的段落寫道：「香港回歸中國後，出現了不少的改變，但是很多建築物、公園和街道，仍然保留英國佔領時期的名稱、外觀，甚至用途。」教育野認為，以「佔領時期」的字眼描述英國管治時期，而非使用一般教科常用的「管治時期」，有意污名化當時的英國管治。

為完善資料庫，教育野呼籲教師、家長以及學生積極向平台提交懷疑有問題的教科書及官方教材，共同抵抗洗腦，守護學生思想自主。「Don’t 慌紅」網址為http://bit.ly/textbook_database。