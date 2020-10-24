【本報訊】英國政府日前宣佈，所有擁有英國國民（海外）護照（BNO）資格的港人及家庭受養人，明年1月31日起可申請BNO簽證，在英國滿足六年居留期便可申請入籍，成為當地公民。昨日一個英國升學展覽，參觀者人頭湧湧，其中BNO升學講座環節更座無虛席。有持BNO護照的家長表明，近月港府打壓教育界令他憂慮本港教育制度崩壞，加上英國推出BNO計劃，令他決心移民到英國。

昨日有海外升學展在金鐘舉行，近百名家長及學生到場，其中BNO升學講座甫開始便隨即滿座，有家長甚至要站立拍攝並抄錄重點；同場亦有約十個升學機構擺設攤位介紹移民升學資訊，包括寰雅教育集團、EF海外升學中心等。

有家長關注BNO簽證對英國移民的影響。育有一女的夫婦朱先生和李小姐均持有BNO護照，李小姐指女兒正準備應考文憑試，初步打算讓女兒到英國或澳洲升讀大學。爸爸朱先生則稱，身邊很多朋友因為政治環境惡化而離開香港，他對此表示理解，如離開對女兒升學有幫助亦應考慮。

指學習氣氛較自由

從事建築行業的錢先生昨與就讀中三的女兒Letty到場，他打算一家三口以BNO簽證方式移民至英國，因他從事建築行業，故會先考慮在英國哪區較易找到工作。他說近月才浮現移民的念頭，明言政府打壓教育界令他憂慮教育制度即將崩壞，不想讓女兒留在香港，「香港地教育制度同以前差好遠，唔係好想下一代接受呢種教育，英國就比較自由啲」。

女兒Letty則說，未來希望修讀化學，雖憂慮不習慣英國生活，但相信在英國理科出路較多，學習氣氛亦較香港自由。錢先生其後打岔，笑指女兒有抗拒移民的想法，「淨係喺Whatsapp問過佢，佢本身麻麻地，𠵱家明白咗」。

同日在旺角亦有英國寄宿學校展舉辦，會場內有十多所英國寄宿學校代表設置攤位介紹收費，家長攜同子女到埸了解。

現就讀中三的郭同學與爸爸一同到場，她表示爸爸持有BNO護照，正與家人討論全家移民至英國，她打算在英國升讀中四；惟家中長者憂慮英國醫療服務不足，故家庭暫未達成共識。她對化學、生物等理科非常感興趣，卻不滿香港教育要求死記硬背，故盼赴英升學，因英國鼓勵思考，「喺嗰邊應該會多啲用腦」。