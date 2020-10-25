國安法︱曾志豪王喜嘆港變樣 黎智英：我一定留守

壹傳媒創辦人黎智英今日邀請兩位蘋果《頭條動新聞》主持曾志豪、王喜出席互動節目「蘋天說地」。三人由美國大選談到昔日《頭條新聞》、香港前途以至移民問題。三人認為，拜登兒子亨特的性醜聞未必會影響父親選情，不過他們均認為特朗普仍然有機會勝出。曾志豪在對談中亦提及港台《頭條新聞》往事，指以往創作空間自由，播映初期甚至有諷刺中共屠城鎮壓的內容。

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亨特性醜聞 對拜登選情影響有限

美國大選尚餘不足10日就會舉行，三人先分析美國總統候選人拜登和特朗普的選情。近日拜登兒子亨特（Hunter Biden）捲入性醜聞，有美媒報道，亨特電腦被指有一名14歲女孩的裸照，外界關注會否影響拜登選情。曾志豪認為，部份美國人已開始投票，「投得票都係死忠」，加上美國觀念較開放，未必會因而影響拜登走勢。王喜認為，拜登選情要視乎美國現時有多少階層被滲透，「可能有啲人已經決定咗、或者被決定咗要投佢，呢啲事影響唔到幾多」。

現時拜登在民調仍然稍稍領先，談到心水候選人，三人均認為特朗普有機會跑出。黎智英形容，特朗普的忠粉極度「狂熱化」，相比拜登支持者的氣勢較弱，「我唔覺得咁嘅氣勢下可以贏到」。曾志豪亦指，由於特朗普的忠粉是真心支持特朗普，「但投拜登嘅人多數只係因為唔鍾意特朗普，即係我哋最熟嘅『含淚投票』」，加上民主黨一向不在同議題均「四分五裂」，或會令人不希望「含淚投票」。黎智英質疑，美國人是否能接受拜登「畀左派拉住鼻走」，「變到社會主義，美國人會唔會接受到呢樣嘢先」。

《頭條新聞》89年首播 注定面對惡劣政局

討論國際議題，香港的警權問題仍然水深火熱，這亦正正是《頭條新聞》停播的因素之一。王喜於年初客串港台《頭條新聞》「驚方訊息」環節時，因諷刺警方抗疫工作被警方投訴。通訊局其後裁定《頭條新聞》污衊和侮辱警方，港台隨後宣佈暫停製作該節目。今年6月19日，《頭條新聞》在打壓下落幕；8月3日，《頭條動新聞》在《蘋果》首播，在自由之地繼續幽默救港。

一向為《頭條新聞》鐵腳的主持「小豪子」曾志豪指，自己由2006年起加入《頭》，至今已10多年，一直在題材上均沒有限制，「啲編導擋晒所有嘢」。他憶述，《頭》於1989年4月開始播映，雖然當時未有六四，但已有學運風潮，「注定呢個節目誕生嘅時候，已經面對住咁嘅政局」。因此，《頭》在播放初期，時任主持人吳明林和黃志強已製作內容諷刺六四，「佢哋有講『點解唔用橡膠子彈，要用實彈呢？因為大陸拎晒啲橡膠去做橡皮圖章！』」

特首換屆 料無助改善警民關係

不過，嬉笑怒罵日子已成往事，亦與警權過大有關。王喜則認為，現時警權不單止「大」，而是「多」，「權嘅大細，係佢少少嘢都判你極刑，但多係乜嘢都關佢事」。他以歷史角度分析，指英國殖民地時期的《警察通例》原是用以約束警方，確保警員品格良好，不會欺負市民，但現時警權已落在無視約束之人的手上，「所以1997年嘅法律改革，唔係要揀邊條條例係惡法，係要知道第時管香港嘅唔再係英國人」。

曾志豪亦表示認同，指現時警方行為有如無論如何都不會犯法，「你着校服就查你，佢又無犯法，你咪去投訴囉，佢又解得通。」認為警員將酌情權收到最小，但市民的人身自由限制放到最大。

黎智英問及兩人，假如特首換屆，將來警民關係會否有改善，兩人均「耍手擰頭」。曾志豪指，現時關係惡劣並非由一兩件事件而成，而是累積得來，「觀念立場都爭太遠，加上警察對大部份香港人都一樣，覺得你出得嚟示威就係犯法」。黎智英亦指，現時警察為市民生活製造一重白色恐怖，「我自己做所有嘢都會變得小心啲」。

黎智英：我唔會走，我一定唔會走

生活面對重重掣肘，三人談到移民的可能。黎智英指，自己一定留守香港，「搞咗咁耐運動，又做傳媒，我唔會走，我一定唔會走」。不過，他坦言，假如自己仍是服裝品牌佐丹奴（Giordano）老闆，或會賣掉品牌離開，「係我無謂同你眼冤，細路仔都更加無可能留喺度」。王喜則笑指「而家未通關，第時等埋『良民證』先」。

雖然三人目前仍然留守，但對香港前途仍感到悲觀。王喜直言，香港在《國安法》下必定「無得救」。曾志豪則指，未來香港或會變成六四後的大陸，「（地方）唔會死，但係大陸人嘅思維轉晒，唔講政治，願意成個人變成經濟類動物」。在「極權常態化」下，港人要生存或只能以「搵錢」為目標，但他肯定地指不能回到昔日香港。

最後被問到對港人的忠告，王喜指假如對自由民主仍有追求的人，應尋找一個更適合的地方。曾志豪則認為，留在香港的人，「要當自己係正常人被困入精神病院嘅狀態，要有強大意志」。黎智英亦坦言，未來在香港生活的確要面對白色恐怖，「唔覺得香港係一個真正居住嘅地方」。

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