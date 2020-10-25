武漢肺炎︱新加坡機場檢疫員「中招」 專家：若滲入社區應叫停港星旅遊氣泡

新加坡樟宜機場三號客運大樓有2名工作人員感染武漢肺炎，其中一人更是體溫測量和拭子檢測助理，港人擔心機場會否爆疫、香港與新加坡的旅遊氣泡計劃或要延後。本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，港府最少要因應事件，與新加坡制訂嚴格的應變方案，若機場有多人染疫，旅客應如何繼續行程。假如樟宜機場日內已出現大爆發，兩地則應延遲落實協議。

若14天內持續爆發 應延後推旅遊氣泡

《蘋果》查詢港府會否因應事件，延後與新加坡的旅遊氣泡計劃或增加限制，及當局如何判斷新加坡的疫情，旅遊事務署沒正面回應，僅稱會適時公佈細節。

曾祈殷表示，雖然樟宜機場暫只有2名員工染疫，相對數以千計的員工而言比例很小；但因他們曾在機場餐廳用膳，其中一人更有可能參與病毒檢測工作，港、星兩地不應掉以輕心。

他認為港方應密切留意樟宜機場疫情發展，若14天內持續爆發個案，應延後推行旅遊氣泡的時間表。更重要的是，港方要因應事件，與新加坡當局制訂應變方案，若本港遊客在當地與患者接觸過，或當地的口岸爆發個案時，如何安置旅客、處理餘下行程等，「必須要交代得清清楚楚」。

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專家：機場人員應每7日檢測一次

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，視乎樟宜機場疫情有否擴散到當地社區，若沒擴散，港、星政府可繼續商討旅遊氣泡，「如果疫情已經滲入社區，唔能夠控制，咁就要叫停（旅遊氣泡）計劃」。

他又指，香港與新加坡一樣，就算無旅客入境，亦會有不少人經機場轉機，根據相關數據顯示，約有40%武肺患者是無病徵，機場工作人員面對的傳染風險不少，他認為要減低機場工作人員感染風險，需每7日進行一次檢測。

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