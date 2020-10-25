首宗病人同染武肺登革熱

【本報訊】一名由印度抵港的武漢肺炎確診患者同時被驗出感染登革熱，是本港首宗病人同時感染武肺及登革熱的個案。患者身染兩病，但病情暫未因此惡化，醫管局仍在觀察患者的情況，採取紓緩性治療協助病人康復。

印度返港 情況穩定

衞生防護中心日前宣佈新增兩宗登革熱外地傳入個案，兩名病人於潛伏期內曾到印度。當中一人亦是10月16日確診武漢肺炎的第5220號患者，患者是41歲男子，10月15日從印度新德里返港，無病徵。他與確診的第5217號印度駐港領事館25歲男職員一同乘搭AI314航班抵港。

醫院管理局總行政經理何婉霞昨日在記者會上表示，第5220號病人因確診武漢肺炎入院治療期間，醫生在臨床診斷時有懷疑，因此亦為病人抽血，進行登革熱檢測，結果證實他同時感染了登革熱。院方暫時仍然在觀察病人情況，目前他情況穩定。在治療方面，會採取紓緩病情的支援性治療。

資料顯示，登革熱經由帶病毒的雌性伊蚊叮咬而傳播，病徵包括高燒、嚴重頭痛、肌肉及關節痛、嘔吐及出疹等。患者一般都會自行痊癒，只需接受支援性治療，保持血液循環系統的運作。重症登革熱的死亡率不足百分之一。

本港今年至今共錄得22宗登革熱個案，包括21宗外地傳入及1宗本地個案。外地傳入個案分別從菲律賓（7宗）、印尼（5宗）、泰國（3宗）、印度（2宗）、馬來西亞（2宗）和越南（2宗）傳入。去年全年的登革熱個案共198宗，包括197宗外地傳入及1宗本地個案。今年個案大幅減少應與武肺疫情令來港旅客人數大跌有關。