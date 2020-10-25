羅致光：需探討大灣區港人退休生活 在當地接受長期照顧服務

港府近年不斷吹捧粵港澳大灣區，勞工及福利局局長羅致光表示，現時已有不少香港居民在大灣區經常生活，預期未來數年，大灣區內城巿就社區及家居長遠照顧服務將會有顯著增長，政府要探討如何安排他們在當地退休；及步入「高高齡」時在當地接受長期照顧服務，而無須回港。

羅致光在網誌表示，由於大灣區的發展，交通越來越方便快捷，一小時內可達大灣區不同地方，甚至由香港巿中心到廣州，時間上和由香港仔到元朗差不多。他說，未來有多少港人退休後選擇在其他大灣區城巿生活，仍是未知之數，但現時不少香港居民在大灣區生活，可以如何選擇「在粵」退休，及到「高高齡」時無需回港接受長期照顧服務，是政府需要探討的工作。

羅致光指，現時有近9萬名65歲或以上、經常居於大灣區的香港永久居民，政府需要探討他們日後有長遠照顧需要時，可以留在他們已適應的社區接受服務。他認為，可在現時最多港人生活的深圳，先試行研究協助港人在當地退休，因深圳有由港大管理的醫院；政府由2014年起亦透過買位計劃，於香港復康會在深圳鹽田營辦的頤康院為有長期照顧需要的香港長者提供服務，而現時共有145名香港長者入住。

他在結語提重申，政府除了考慮現時居於粵港澳大灣區的港人，如何在日後有長遠照顧需要時在內地生活外，亦應考慮如何建立條件，讓會考慮「回粵」養老的香港永久居民，有一個真正的選擇。

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