醫管局「翻閹」高層任九西總監 6醫護工會：利益勾結加劇山頭主義

醫院管理局早前公佈，由曾與盧寵茂、高永文等醫生聯署「護香港」的顧問醫生羅振邦，接任將退休醫生謝文華出任九龍西聯網總監，被質疑明益「自己友」。醫護界別六大工會早前質疑有關做法違反退休重聘程序，並踢爆局方早已暗中改動計劃覆蓋範圍；工會怒轟有關修訂嚴重違反計劃初衷，更在進行調查後發現逾八成同業不知有關政策改變，且有近九成認為局方對羅振邦接任的安排違反了程序公義，有工會代表更直斥改動造成「禮崩樂壞」的情況。

前線醫生聯盟、香港公共醫療醫生協會等六個醫護界別工會，早前以每人僅填寫一次的網上問卷形式，進行有關「退休重聘管理職級人員」意見調查，收回894份回應。調查發現，有83%受訪者對退休重聘政策於2019年的修訂不知情，有87%人明確指出有關修訂將對其工作環境、晉升機會有壞影響，有近九成半不同意重聘已退休的管理職級人員重返管理崗位。有逾九成反對者認為，重聘已退休的管理階層重返崗位，會造成權力職位的長期壟斷，容易造成勾結，亦有逾八成半認為有關安排會妨礙後輩晉升，打擊士氣。

調查亦發現，有九成受訪者認為，退休重聘應限於重聘員工任前線臨床人手。對羅振邦未到退休的時間，便獲醫管局以退休重聘計劃重聘一事，有近九成認為是違反程序公義，有約四分之三人認為應中止任命，重新公開招聘有關崗位。調查同時有92%受訪者反對局方打破一貫做法，認為有關做法或會加劇山頭主義。

資深醫生指羅與政府立場一致

香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀指，過往亦有管理層職位，經類似途徑獲重聘，「雖然有（醫護人員）嘈過，但（最後）不了了之」。她表示，熟悉羅振邦的資深同事亦有向她反映，有感羅是因立場與政府較一致，所以局方才鍥而不捨地為其「打開潘朵拉的盒子」。她提及，退休重聘計劃的確曾為醫護帶來珍貴的醫護人手資源，但亦有聽聞護理系方面，不少獲重聘者「幫倒忙」，反而增加前線負擔的例子。她強調，聯網總監一職年薪高達百萬，重聘計劃的目的應是減輕前線醫護的負擔，政府撥款給重聘計劃的數億元非小數目，如若能有效運用，將能發揮更大的效用，呼籲大眾好好監視納稅人的金錢是否用得其所。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文亦指，醫療系統的問題是將多兵少，質疑有關修訂的目的與計劃初衷不符。他斥局方對工會的質詢態度似是而非，根本「想耍走工會」，擔憂這種「明益自己友」的做法，令現行制度被濫用的情況更嚴重，摧毀制度公義及他們與局方間的互信。他促請醫管局開誠佈公，正面回應工會的質詢，並解釋對羅「死抱唔放」的原因。

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