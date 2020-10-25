港古佬講故仔 1964：站在大丸前……

「站在大丸前，細心看看我的路……」千禧年代的你，知道流行歌中的「大丸」是甚麼嗎？今集港古佬邀請CACHe的林若雁，帶你回到1960年代，在繪本世界中穿越昔日同樣繁華的銅鑼灣。

買衫可以試身、食品可以試食，這些香港人視為基本的百貨公司服務，其實在1960年才誕生。這一年，人稱「大馬騮（Daimaru）」的大丸百貨登陸銅鑼灣百德新街。這間全港首間日資百貨公司，為港人引入東瀛消費文化，除了首開試身試食，貨品亦會陳列出來任顧客挑選，有展覽推介最新電器，還會有身穿和服的日籍化妝師為女士示範化妝技巧。

大丸因此成為銅鑼灣着名地標，街坊來嘆冷氣、約定「大丸門口見」、在小巴上喊「大丸有落」，是不少港人的集體回憶。

90年代銅鑼灣租金狂漲，大丸在1998年12月31日宣佈結業並撤出香港，取而代之的是一個個巨型商場。4年後，站在消失的大丸前，黃偉文才寫出《下一站天后》。

下一集《港古佬講故仔》繼續有林若雁重遊1964年，帶你見證「銅鑼灣有企鵝」，還有上一次東京奧運傳到來香港的聖火。

鳴謝 林若雁 長春社文化古蹟資源中心 香港史學會

繪本取自吳淑媚繪畫的《在銅鑼灣的一天》（https://bit.ly/3mffD5a）

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