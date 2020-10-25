中醫說理︱吹得風多會面癱？

記得小時候老人家經常提點我，睡覺時風扇千萬不要對正自己吹，否則不僅有機會着涼，甚至會被「鬼風」吹歪臉子，到第二天醒來就有機會發覺嘴角不能動、眼睛不能閉合，無法做鼓腮、皺眉的動作，突然患上「面癱」的問題。

時至今日科學昌明，我們都知道當然沒有「邪風」、「鬼風」此等迷信的事。面癱的出現，是由於負責控制面部肌肉動作的第七條顱神經（顏面神經）失用，影響一側面部肌肉無法活動，甚至影響同側舌頭前三分之二的味覺缺失。面癱的最主要成因是「貝爾氏麻痹（Bell’s palsy）」，是由炎症導致的面神經損傷。其中一種常見情況是受疱疹病毒感染後，造成面神經的破壞而出現面癱。

面癱和腦中風是有分別的，腦中風引致的面癱通常只牽涉面頰、嘴角的肌肉癱瘓，不影響抬高眉毛而顯現皺紋的動作，而且同時可伴隨一側手腳麻木、乏力、口齒不清等；貝爾氏麻痹引起的面癱則會影響包括眼周、面頰、嘴角等所有負責面部活動的單側肌肉，而不會有四肢乏力失用等全身症狀。

中醫認為面癱屬於中風的「中經絡」範疇，為中風輕症。在《金匱要略》中提到：「邪在於絡，肌膚不仁；邪在於經，即重不勝。」身體麻木、肌肉失用是中風「中經絡」時的特點。有一點大家要留意，中醫所指的「中風」，是指「絡脈空虛，風邪入中」的病因及發病機理，絕非等同西醫正式名稱為「腦血管意外」的「中風」。

要再三強調面癱的發生跟會導致不省人事、肢體癱瘓、大小二便不能自理的中風完全是兩碼子的事，面癱跟腦中風是兩個不同的疾病而彼此沒有任何關連。儘管中醫和西醫都有着相同的「中風」名詞，但兩者的內涵其實是有很大分別，千萬不要混淆。

至於正面吹風會否導致面癱？原來從中醫及西醫的角度答案都是有可能的。長時間吹風受寒，有機會令相關頸肩肌肉收縮繃緊。由於左右兩側頸部肌肉的力量不對稱，有機會導致頸椎椎體錯位，壓迫神經和血管，繼而影響面神經缺血，出現水腫及發炎反應，而引致面癱。運用中醫的理解，此為風寒入絡、氣血壅塞不通。這種與頸椎相關的面癱，治療一方面要緩解頸肌緊張，另一方面要促進血液循環，中醫療法可選用針灸、推拿手法理筋、熱敷等。臨床上由於這種面癱跟受疱疹病毒感染的面癱性質完全不同，前者的預後明顯較佳，患者可能經過數次治療後病情便有明顯改善。至於由疱疹病毒感染而引致的面癱，康復時間則需要數周到數月不等。

撰文：註冊中醫師邱宇鋒

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