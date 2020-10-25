俄返港患者家人洗屋中招

【本報訊】政府較早前宣佈收緊俄羅斯抵港旅客的檢疫安排，但延至明日才生效，上周一名由俄羅斯返港的男子在家居檢疫期間確診，他的一名家屬為家居進行大清洗時亦受感染。衞生防護中心否認防疫措施滯後，政府需完成手續才能實施。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，本月19日確診的第5252號52歲男子由俄羅斯抵港，在南丫島大灣南進行家居檢疫期間病發。他的一名29歲的男家屬已經搬離大灣南住所，但會每星期兩至三次帶物資回去。

對俄措施明生效 當局否認滯後

當第5252號患者確診送院後，他曾與另一家人進入住所進行大清洗，當時他只戴了口罩，無戴眼罩及手套。他與另一家人之後被送入檢疫中心，翌日開始不適，本月23日確診成第5283號患者，相信受第5252號感染。

張竹君指，文獻顯示武肺病毒可以在環境逗留一段時間，本港早前曾有商業大廈清潔人員無接觸過患者，只是清潔廁所亦受染疫，所以清潔工作屬於高危。

特區政府較早前將俄羅斯列為高危地區，由俄來港人士必須出示起飛時間前72小時內的陰性檢測結果報告，抵港後亦必須在酒店隔離14天，不可家居檢疫，但措施到明天才生效。張竹君表示，當局需要完成相關手續，才能將一個國家納入為599H下的高危地區。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，接觸家居檢疫人士應先假設當事人可能已中招，應避免雙方有直接接觸，建議交收日用品過程，最好只放門口，然後盡快離開，可以透過手機視像或電話溝通。他不建議自行到家居檢疫人士或確診者住所清潔，應聘專業人士進行。