630人睇協恩網上入學講座

【本報訊】現正值直資中學招生高峯期，受疫情影響，普遍學校採用網上形式進行講座。傳統直資名女校協恩中學昨舉行網上中一入學簡介會，高峯期收看人數約630人。校長梁少儀強調，協恩重視知識傳授與學術成果，寄語家長，縱然期望女兒能學有所成，學校對「成功」的看法是「學生須找到學習、工作、生命的意義，懂得知道自己在『家、國、社會』的重要性。」

校長盼學生覓生命意義

協恩提供180個中一學額，應試學生須參與筆試，首輪面試11月28日舉行，悉數面見所有申請人，疫潮下可能改用網上形式進行。個人面見環節，老師將透過不同問題了解學生表達、理解、解難、運算、創意等能力。協恩的音樂、體藝比賽表現一直稱霸學界，簡介會透露，學生若想表現運動能力，可揀選最「拿手」的兩項技能測試。音樂方面，面試會要求學生演繹一首樂章及設視奏部份，最重要看學生對音樂的個人看法。

助理校長周希怡預計次輪面試會在12月中旬至3月進行，學生須在家長陪同下與校長、助理校長及資深老師面談，讓校方了解學生個性、興趣、品格、日常生活、個人期望等。

取錄結果明年3月下旬公佈，候補生名單會於5月1日或以前寄出。梁少儀強調，協恩重視知識傳授與學術成果，家長縱然期望女兒能學有所成，學校對「成功」的看法是「學生須找到學習、工作、生命的意義，與人建立有意義的關係，懂得珍惜家人、尊重長輩同儕、扶持弱小，懂得知道自己在『家、國、社會』的重要性。」

該校自2012年轉為直資，增加資源以聘用更多教師推行小組教學，以及六年師友計劃等。現時初中學費為35,955元。梁說，為傳承學校創校以來照顧各階層女生的傳統，特別將學費收入三成撥作獎助學金。