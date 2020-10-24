玫瑰崗幼園一度稱財困炒教師後自揭已請人 家長到校控訴終令校方撤回

司徒拔道玫瑰崗幼稚園及小學部被指即時無理解僱16名教師及工友，事件演變成家長湧校「聲援」行動。約70名家長與校方管理層談判近6小時後，校方終承諾本學年擱置有關解僱安排。家長指一直交足學費，且校方有領取政府第二輪「保就業」計劃逾300多萬元，質疑學校財政未受停課影響。《蘋果》上周五向校方查詢，至截稿前未獲回覆。

記者 羅惠儀

據悉，校方上周五原本計劃裁走幼稚園部11名職員，包括5名教師，當中兩人屬高班班主任，還有4名外籍教師及兩名工友；小學部則有5名教師被裁，當中有人年資長達10年及20年。其中有教師早上上課期間遭即時解僱，被要求馬上收拾個人物件離校，頓時引起教職員哄動；另有家長指，有學生目擊老師「被炒」，馬上WhatsApp通知父母。

據悉，小學部教師早上得悉幼稚園部「炒人」，被校方召見時已深知不妙；惟家長陸續抵校要求與校方對話，致令部份教師未收「大信封」；這批原遭裁走的教師及工友從未收過任何口頭或書面警告。

《蘋果》上周五晚抵校，不少家長下班後陸續趕到學校聲援老師，現場約70名家長與新任小學部校長湛茵茵、校監何幼孫神父、家長教師會諮議會神父代表范士豪談判；至晚上8時許，校方始承諾擬解僱的教職員將留任至本學年完結；會後，眾家長與教師抱頭痛哭，惟管理層即趁人群陸續散去時離開現場，記者欲採訪不果。

小學部教師A在會後向記者透露，早上上課期間遭解僱的教師任教小一及小三，年資約九年，「係上緊堂，叫佢去見（管理層），佢需要搵『代堂』。見完畀信，補一個月糧，有人講：You have to leave now！目擊嘅人覺得好嬲，佢冇做錯嘢！校長係叫秘書，睇住佢執嘢，馬上坐的士走！被人夾走……無人知原因。」

家長交足學費校車費

至於學校有否受疫情影響收生或出現退學潮，小學部教師B稱，今年度小一由5至6班、每班約30人 ，減至開兩班半、每班20至25人。其他班級退學人數只是個位數。

與會的家長與老師均表示，有神父不斷用redundant（過剩）形容有關教師，惟過去兩年都有教師因退休等自然流失，校方亦沒有增聘人手。有教師指：「開學前要開幾多班，預計要多少老師已經有數目，所謂『多餘』老師，應該數目不會多到有四、五個人被炒，我不是受影響的一員，不過都覺得校方理由很不合理。」

據與會人士透露，校方辯稱因財政問題裁員，不少家長要求展示財政報告，校方卻支吾以對；楊先生的長女剛在該校小六畢業，另一女兒還在就讀該校，其班主任正是原被解僱的老師之一，他對校方決定感憤怒，指該教師相當有愛心、耐性：「（校方會內）最後才承認財政冇問題。其後有家長再問學校管理層，有否請其他教師，開頭佢哋話冇，但講吓講吓鬼拍後尾枕話已經請咗！」他強調停課期間，家長交足學費，屬於該校的校車隊也收足車費，他質疑校方以財困作炒人藉口。

玫瑰崗學校在政府第二輪防疫抗疫基金下的「保就業」計劃，獲得補貼金額逾314萬元， 承諾受薪人數為131人。 楊先生續指，校方已獲政府補貼仍裁員很不合理。亦有與會家長稱，幼稚園部一眾教師甚至提出減薪以「保住」所有職員，惟不獲接納。「特別是姐姐（工友），她們對小朋友很好，現在要做足防疫措施，她們是一絲不苟的，我們家長有眼睇。點解在這個咁需要做好衞生的時候，要炒工友？」

有幼稚園高班家長質疑，校方突然「炒」班主任，完全沒有考慮學生的感受：「下星期一返學，突然唔見咗自己班主任，你覺得小朋友可以接受到？可以適應到？現在是考小一時間，學校有考慮過我們小朋友升學？」

家長質疑新校長炒人為安插自己「班底」

另有家長稱對新校長湛茵茵沒有認識，開學以來未見她主動了解家長、學生，質疑新校長藉詞除去上任校長的「心腹」，安插自己的「班底」。她期望學校回歸教育，不要影響校譽，「本身我們很多家長都是由幼稚園開始，讀到小學，我們不是最出名的學校，不過，好肯定學校老師真係好關心小朋友，教書做得好好，才會令今日咁多人出來支持老師。」

灣仔區區議員楊雪盈本身正協助該校家長跟進禮薈旅遊未退還300多萬遊學團團費的投訴，上周五在會內擔當「中間人」調解。據她了解，學校並沒有財困。她形容校方回應裁員事件時唯唯諾諾：「校長有跟我說，（事件）都唔關佢事……」她正跟家教會聯繫跟進事件。

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