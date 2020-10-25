鄭文傑、劉康籲美制裁看守所官員

【本報訊】流亡海外的前英國駐港總領事館職員鄭文傑聯同前學生動源成員劉康，繼早前聯名去信韓國外交部長，呼籲韓國暫停對香港及中國的引渡協議後，二人再次聯名去信美國國務卿蓬佩奧，呼籲美國就12名香港抗爭者「被殘酷拘留」，制裁更多中國官員，包括深圳公安局長劉國周、鹽田看守所所長丁團員等。

12港青被送中至今逾兩個月，至今未能與家屬及家屬委託的律師見面。美國國務院上周向國會提交首份《香港自治法》報告，一共點名10名損害香港自治的官員，包括特首林鄭月娥及港區國安委秘書長陳國基等人。

指12人被殘酷拘留

鄭文傑及劉康昨去信蓬佩奧，感謝美國早前制裁香港及中國官員，又指現時12名香港抗爭者「被殘酷拘留」在深圳鹽田看守所，請求美國制裁更多中國官員，包括深圳公安局長劉國周、鹽田看守所所長丁團員、鹽田看守所副所長黃小明、鹽田看守所副所長謝德。兩人指中國官員侵犯人權，應付出沉重代價。

信中又表示，12港青被中國拘留期間，人權遭受侵害，包括被拒絕會見家屬委託律師，被拒絕與外界聯絡；並提到鄭文傑去年亦因政見而被中國拘留，其間他受到嚴刑逼供、剝奪睡眠、上手銬、束縛、蒙眼，認為中國折磨12人的方式會包括以相似方式虐待及拷問。

早前，鄭文傑與劉康已去信韓國外交部長，指出香港和中共政權不斷政治迫害香港抗爭者，故此呼籲韓國停止對香港和中國的引渡協議。