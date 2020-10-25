武漢肺炎︱林鄭欲為健康碼鋪路 指傳播鏈未斷也可重啟經濟活動

趁疫情稍緩密謀重開中港邊境的特首林鄭月娥，撰文闡述港府過去一個月的抗疫工作時自打嘴巴，一方面說社區仍有未切斷的傳播鏈，不明源頭個案「一宗都嫌多」，社會必須保持警覺，免疫情反彈；一時又指本港疫情大致穩定、「有喘息空間」，可以逐步恢復經濟活動，欲為「健康碼」鋪路。

林鄭在社交網站發佈「抗疫九月 精準防控」文章，指本港過去一個月的武漢肺炎確診個案，一直「在個位數至低雙位數之間徘徊」，9月25日至10月24日共233宗個案中，逾60%是輸入個案，沒進入社區。而10月11日至24日，本港曾有7天沒源頭不明本地個案，可是月初曾連續10天有不明個案，反映傳播鏈未斷、不明個案「一宗都嫌多」；疫情曾有反彈跡象，加上見到很多市民在國慶及中秋假期外出、聚集，所以放寬社交距離措施時不能掉以輕心。

不過，林鄭在文章引言卻述及，香港疫情大致穩定、「有喘息空間」，可在控疫前提下，逐步恢復經濟和社交活動；內文亦提及陸路口岸每日旅客人數，由1月的50萬人下跌至8月的1,822人，同期機場旅客人數則由18.4萬跌至2,700人，旅遊、航運、酒吧業等正爭取全面復業，政府會協助力保經濟，論調明顯與上文描述疫情時自相矛盾，有為「健康碼」出台製造輿論基礎之嫌。

市建局試行「健康碼」 調查員須安裝程式記錄行蹤

事實上，市建局已試行「健康碼」，「監察」員工行蹤。該局行政總監韋志成在網誌披露，該局的人口調查員外勤時必須在手機安裝「感染風險提示程式」，並要戴電子手環，程式會根據定位訊號，提示職員避免進入附近可能有病毒傳播風險的建築物。調查員上門家訪時，也會向住戶出示程式資訊，包括職員接受檢測的結果等。

韋志成表示，該市建局程式10月9日運作，已有約110名調查員安裝程式，發送過350次提示訊息。職員戲稱程式是市建局版的「健康碼」，但韋志成指，正研發新版本，讓職員可長期在日常生活中使用，料最快11月底「提供予同事按意願和需要選擇使用」。他稱，程式所記錄的行程資訊，只會儲存在職員的手機，不會上傳至中央數據資料庫。

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