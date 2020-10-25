12港人送中︱直擊紐約聲援集會 半百港人舉光復旗12人名：香港唔可以做 我哋幫佢做

12名被送中港人遭秘密關押逾60日，「帶他們回家」的呼聲響徹全球，繼多個城市後，聲援12港人集會亦在紐約時代廣場上演。4、50名港人高舉「光復香港」旗幟、「SAVE12」紙牌，有當地港人認為要讓中共知道全球均關注事件，稱有港人朋友亦希望他們能在海外為他們發聲，「雖然我哋隔開半個地球，但希望畀全香港人知，好多外國嘅港人都好關注件事」、「（香港）嗰度做唔到，都希望響呢度做到。」

記者 鍾雅宜、何家達、林偉誠 美國直擊

不一樣的時代廣場，飄揚着熟悉的旗幟、耳熟能詳的歌聲。由12港人關注組發起的「國際連動 聲援十二港人」行動，獲全球逾30個城市響應，紐約聲援港人組織「NY4HK」亦在當地時間24日下午3時，在時代廣場舉行集會，約4、50人參與，大部份均為當地香港人，不少人穿着印有「free hk」字樣的衣服。

大會高舉「光復香港、時代革命」旗幟，地上亦放着「我哋真係好Ｘ鍾意香港」的直幡，亦有人高舉美國旗及黑色的紫荊花旗，並舉着「SAVE12」和寫有12港人名字的紙牌，大會亦高叫「Fight for freedom、Stand with hk」等口號，同唱《願榮光歸香港》。主辦單位稱不能失去希望，希望透過國際連線聲援12位義士，又指香港現時在《國安法》下人人自危，「（香港）唔可以講嘅嘢，我哋幫佢講；唔可以做嘅集會，我哋幫佢做；唔可以唱嘅歌，我哋幫佢唱。」

「唔好怕無咩用，都係畀咗信心佢哋」

港人黃小姐及張先生一同前來參與集會，黃小姐稱「我哋作為香港人，一定要來，希望畀中共知道，全世界都望住佢。」她亦希望透過集會，能讓更多本地人知悉12港人之事，認為「所有人都有人權，可以公平發聲，唔應該俾佢哋（中共）打橫嚟行。」

她坦言十分擔心12名港人安危，「但點都唔夠佢哋屋企人擔心，尤其中秋節果排，相信佢哋家人都好期待有佢哋音訊。」她稱作為港人，「佢哋（12港人）比我哋做得更多，我可以做就係走出來，其實唔好怕無咩用，都係畀咗信心佢哋。」她坦言，不少香港朋友亦希望她能在海外發聲，「（香港）嗰度做唔到，都希望響呢度做到。」

張先生稱12名人接觸外界的機會被剝奪，連聯繫律師都不能；又知道香港已被禁集會，港人未必容易走出來為公義發聲，「雖然我哋隔開半個地球，但希望畀全香港人知，好多外國嘅港人都好關注件事，唔係無人理」。他稱去年6月時見到香港有200萬人上街，很令人振奮，「但到11月我返到去，發生緊理大事件，心情好大轉變，無力感好大。」屬美國公民的他們均稱打算投票予特朗普，認為他較大機會幫到香港。

來紐約12年的港人王女士則自製紙牌到場聲援，她認為今次內地做得太過份，拘捕並不合理，認為12港人應可接觸律師及與家人見面，「係無人權，大陸就不嬲都無，但今次更加明顯。」她去年起已關心反送中事件，今次非常擔心12名港人，「上面咩都會做，希望可以盡快放佢哋，都唔知佢地會受啲咩苦。」對於大選，她坦言亦會投票予有機會幫到港人的特朗普，「就算佢幫唔到，佢下面嘅鷹派（人物）都會幫到。」

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