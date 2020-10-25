律政司追黃之鋒傘運案8.4萬元

【本報訊】2014年雨傘運動期間，時任學民思潮召集人黃之鋒被指違反禁制令，阻撓執達主任於旺角清場，被控藐視法庭，2019年被判監兩個月。他原獲法援署批出申請，支付訴訟等費用，但律政司今年8月去信，表示法援並不包括所有聆訊的法律費用，向他索取84,127.67元。

黃指進貢庫房感惡心

潮聯公共小巴2014年10月入稟高等法院申請禁制令，要求禁止示威者佔用亞皆老街西行線，由通菜街至砵蘭街交界的馬路。警方11月一連兩日清場和拘捕示威者，律政司最後檢控37人，包括黃之鋒、學聯前副秘書長岑敖暉和社民連黃浩銘被控藐視法庭罪。

據悉，被追收訴訟費的涉案人士不止黃之鋒一人，黃指，政治起訴長年累月消耗被告的時間、精神與體力，更有金錢上的壓力，「2014年被起訴的案件，竟然會在六年以後突然追討費用，實在相當荒謬」。律政司8月17日的來信中提及，追討訟費的金額是今年5月未經聆訊下決定，一共為84,127.67元，當中律師費佔最多，為71,475.67元，其餘為律師代墊付費用和稅項等，要求黃七日內回覆和確認欠款，否則會頒佈有關命令。

距離收信已逾兩個月，黃之鋒表示仍未繳款，正交由律師正跟進。他說，籌錢還債對於沒有組織聯繫的政治人物來說並非輕而易舉，更何況其他同案素人，「最要命的是，即使籌夠款項，一想到這八萬多元，還是要貢獻給這個垃圾政府的庫房，就覺得非常惡心。」