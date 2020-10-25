中學生「小手足」主理旺角樓上假日市集 市民爆買最後明日

重陽節一連兩天公眾假期。有團體在旺角樓上小場地，趁假期自發舉辦兩日小型市集，讓一班中學生「小手足」，體驗當老闆經營小生意，藉着賣小手作賺取生活費自給自足。

今（25日） 小型市集首日完結，共10個檔攤吸引逾半百市民輪流參觀。主辦單位「一息事務所」更在今日關門前2小時網上發帖，表示部份檔主提早售清貨品，「已經趕返屋企，好好準備聽日」。市集於明日（26日）正午12時至下午6時再續。

【一息市集】

日期：最後明日

時間：正午12時至下午6時

地址：九龍旺角太子道西185號嘉爵大廈1樓D室

限量版手作仔受歡迎

「一息市集」今午於旺角嘉爵大廈樓上開幕，一連兩日於場內設10個攤位，環形擺滿場地三邊，逾半由中學生「小手足」主理，販售手作飾物、霓虹燈裝飾、小食及獨家設計衣飾等。黃得金閃的「香港加油」匙扣，亮得耀眼的「HK加油」，還有印上「我哋真係好X鍾意香港」的印花黑色T-shirt，均大受歡迎。

檔攤「QUIETIME」的牛軋糖、「月子餅店」的甜食和「Beloved Lar」的寵物零食，更提早在結束前售清存貨。有網民指人多得無法入場，更有自稱住在「大西北」的網民在貨品售清後，仍表示要到場支持。

場地僅數百呎，擺起攤位貨品空間更小，加上產品以手作為主，數量十分有限。不過，捧場市民仍陸續到場支持，沒有爭先恐後，而是有秩序入場。主辦單位亦做足防疫措施，量體溫和消毒搓手液齊備，更提醒場內人士必須戴口罩。

主辦單位「一息事務所」在facebook專頁上表示（按此），去年起的抗爭引伸出人與人之間的互相幫助，但當「夢境看似告一段落」，對手足的支援亦顯日漸減少。今次活動是要將黃色經濟圈概念擴展，讓「小朋友」學起自給自足，再續「一息尚存」的意志，走得更遠。

市集明日再續，「一息事務所」強調所有檔位收益將全歸「小手足」作生活費。

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