港大染紅︱學生會聯署 促校委會延後副校任命 交代2人黨委身份

消息指港大將薦任兩名清華學者擔任副校長（研究）及（學術發展），外界憂慮港大勢將染紅。港大學生會發起聯署聲明，要求校委會延後兩人之副校長任命，並展開候選人背景及利益衝突調查、公開遴選兩人的委員會名單及準則，及要求被指是中共黨員的申作軍，須向學生及公眾作政治申報。

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港大學生會聯署聲明 （按此）

港大學生會聯署信 （按此）

學生會反對有政治聯繫人選成領導

聯署聲明指，申作軍及宮鵬二人，其背景與政治聯繫均被公眾以及學生強烈質疑；申作軍早前更被揭為中國共產黨黨委，「校方自去年一直強調校園不應成為政治角力的場所，卻打算委任有明顯政治聯繫的候選人進入決策層，處理人士任命以及掌管研究方向。此舉不僅違背校方守護院校自主以及學術自由的承諾，更是公然敗壞港大聲譽。」

聲明指，學生會強烈反對校委會委任有政治聯繫的人選成為港大領導，並指校方至今拒絕正面回應申作軍是否共產黨黨委。聲明又質疑申作軍亦被揭發身兼數職，不僅於清華大學及加州大學柏克萊分校擔任教授，更於京東集團任職智能供應鏈首席科學家，「令人質疑其是否打算為港大一心一意付出。」

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質疑任命涉利益衝突 促校長公開回應

聲明又稱，校長張翔於過去十多年曾與兩位候選人於加州大學伯克萊分校共事，絕對構成利益衝突。校方應公開回應，並盡職調查委員會當中的利益衝突，「否則是次遴選只會淪為黑箱作業，被港大師生唾罵。」

此外，兩位副校長獲薦任副校一事，引來極大關注及學生的憂慮，故學生會向校委會提出三大訴求，分別為延後兩位副校長之委任，直至校委會盡職調查是次遴選委員會之利益衝突及候選人背景資料，並公開調查報告；公開是次遴選委員會的成員名單，以及相關遴選準則；以及要求申作軍以書面形式，向學生以及公眾作政治申報。

聲明最後指，港大校委會近年多次獨行專斷，漠視同學聲音，盼校委會「三思而後行」，切勿再次將香港大學深陷於政治漩渦中。

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