港大副校人選 宮鵬被指涉枱底交易 助高官女兒入讀美國名校換研究所經費

消息指,港大將委任兩名北京清華學者擔任副校長(研究)及(學術發展)之職務。除人選之一的清華工業工程系系主任申作軍被指是中共黨員外,《蘋果》發現另一人選、清華大學理學院院長宮鵬,多年前亦曾捲入「枱底交易」疑雲。他被指協助時任中國科技部部長徐冠華之女徐冰,入讀加州大學柏克萊分校環境科學、政策與管理學系,並擔任徐的碩士及博士學位指導教授,以換取在中國獲得大量研究經費。

相關報道:兩清華幫空降任港大副校長 一人為中共黨委

相關報道:Now新聞台陳鐵彪兩令刪港大副校候選人疑中共黨員報道 曾任TVB高層熟中聯辦

在2010年末至2011年中,內地網站流傳一篇題為《科技部長三角忽悠:二流大學女兒變一流大學博士》的文章(按此),該文章至今仍可在網址設於美國的華人社交平台「紅牆論壇」上看到。文章指,中國科技部部長徐冠華之女徐冰當年本科經濟系畢業後,曾希望送女兒到瑞典深造,惟其女希望到美國升學。

徐冰成績幾乎未達入讀最低標準

徐冠華其後留意到與他同樣研究遙距感應技術、2001年起獲加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)環境科學、政策與管理學系聘為終身教授的宮鵬,並聯絡他協助其女兒入讀該校。文章指,徐報讀時的成績幾乎達不到系的最低標準,但宮鵬決意取錄徐,並成為其碩士及博士學位的指導老師。

宮鵬其後獲薦任其母校南京大學國際地球系統科學研究所創辦所長,並獲科技部鉅額經費支持,又於2004年出任北京師範大學遙感科學國家重點實驗室主任。

文章指徐冰靠兩人關係成清華大學教授

該文章亦指,徐冰於2003年在美國的研究論文題目為血吸蟲病(schistosomiasis)在中國的地理分佈,由於題目與美國本土無關,需由中方資助。

文章指,徐冰畢業後曾到德州州立大學聖馬科斯分校及猶他大學擔任助理教授,惟由於發展之路未如理想,故在父親徐冠華及宮鵬協助下,成為清華大學環境科學與工程系教授,徐亦曾獲邀成為遙感科學國家重點實驗室的訪問學者。

文章續評論指,「短短幾年,一個北京科技大學文科大學生變成清華大學理科正教授,沒有父親的親自關懷,沒有善於拍馬(屁)、會利用中國資源的華人教授,誰做得上那直升飛機?」、「可憐天下父母心:為了女兒轉學,父親調配的錢,可比普通學費高多了,給南京研究經費、給北京國家實驗室研究經費、親自出任學術委員會主任。當然了,用的不是自家的錢。」

徐冰學歷及教學經驗與文章所載脗合

記者隨後翻查多項清華大學及中科院遙感科學國家重點實驗室的官方資料,發現在清華大學環境學院生態學教研所的教師名單內,一名叫「徐冰」的教授。

根據清華網頁資料,徐冰於北京工業大學經濟學學士畢業,其後在加州大學柏克萊分校的環境科學、政策與管理碩士、博士畢業。她在2003、2004年在美國德州州立大學地理系出任助理教授;在2004至2008年在猶他大學地理系出任助理教授。

2008年至2010年,徐冰擔任清華大學環境科學與工程系教授,2011年至今轉任環境學院教授,其履歷與文章中的徐冰幾乎完全脗合,僅其本科畢業的大學名稱不同。

其中一篇研究文獻聯合作者名「P.Gong」

在徐冰的研究文獻中,2003年曾發表一篇名為《The use of GIS and remote sensing in schistosomiasis control in China, Geographic Information Systems & Health Applications》的學術文章,聯合作者中,有「P.Gong」的名稱,與宮鵬的英文簡寫一樣。而宮鵬於2018年在內地學報《科學通報》中,曾發表一篇題為《發展中國的健康城市建設理論與實踐》,徐冰亦在聯合作者一欄中。

此外,記者翻查遙感科學國家重點實驗室的網頁,發現網站曾在2015年提及實驗室研究團隊之一的徐冰,曾在《美國國家科學院院刊》發表論文。另外,在南京大學國際地球系統科學研究所網頁中,亦發現徐冠華及宮鵬,現時仍為學術指導委員會主任及成員。

《蘋果》已就事件向加州大學柏克萊分校及港大查詢,正待回覆。

