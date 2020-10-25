【本報訊】司徒拔道玫瑰崗幼稚園及小學部周五突然以財困為由解僱15名教職員，引發家長湧入學校聲援被裁人士。約70名家長與校方管理層談判後，校方態度軟化，承諾本學年擱置有關解僱安排。家長表示一直交足學費及校車費，且校方有領取政府第二輪「保就業」計劃逾300多萬財政支援，質疑學校裁員理據。

記者：羅惠儀

據悉，玫瑰崗周五原擬裁走幼稚園部11名職員，涉及職位包括教師、班主任及校工，年資最長的一位達廿年有一名被裁教師未完成上午課堂已遭即時解僱，被勒令馬上收拾個人物件離校，引起教職員哄動。

學生目擊教師「被炒」通知父母

有家長透露，學生目擊老師「被炒」過程，馬上WhatsApp父母，多名家長隨即湧往學校聲援教師。本報周五晚抵達學校了解，6、70名家長放工後陸續趕到，與校方三位管理層：新任小學部校長湛茵茵、校監何幼孫神父、范士豪神父談判。至晚上8時左右，校方承諾，被解僱的教職員將留任至今個學年完結。眾家長在會後與教師相擁痛哭，惟管理層即時趁亂離去，記者欲採訪不果。

1959年創校的玫瑰崗學校，中學部屬政府資助，小學則是私立學校，幼稚園部並沒參加幼稚園教育計劃。教師A透露，校方早上即時解僱一名正在上課的老師：「上緊堂，叫佢去見（管理層），佢需要搵『代堂』。見完畀信，補一個月糧，有人講：『You have to leave now！』目擊嘅人覺得好嬲，佢冇做錯嘢！校長係叫秘書睇住佢執嘢，馬上坐的士走！被人夾走⋯⋯冇人知原因。」

教師B補充，玫瑰崗小學今年度一年級由五至六班（每班約30人）減至開兩班半（每班20至25人），其他班級退學數目也是個位數。與會的家長與老師表示，有神父不斷用Redundant（人手過剩）解釋裁員原因，惟過去兩年，教師因退休等自然流失，亦沒增聘人手。

領300萬補貼 砌詞財困

據悉校方在談判期間先聲稱因財政問題裁員，家長要求校方取出財政報告作證據，校方支吾其詞。家長關先生的女兒的班主任是被解僱老師，他對校方決定感憤怒，形容該教師有愛心、耐性教學生：「（校方）最後先承認財政冇問題，有家長再問學校管理層，有冇請其他教師來教學，開頭佢哋話冇，但講吓講吓鬼拍後尾枕話已經請咗！」

資料顯示，玫瑰崗學校在政府第二輪防疫抗疫基金下的「保就業」計劃，獲得補貼金額達3,147,294元， 承諾受薪人數131人。

關先生說，校方獲政府補貼仍裁員很不合理。與會家長稱，幼稚園部一眾教師甚至提出減薪，以「保住」裁員名單內所有職員，惟不獲校方接納。「特別是姐姐（校工），佢哋對小朋友好好，要做足防疫措施，佢哋一絲不苟。」有幼稚園高班家長怒轟，突然炒班主任，學校完全沒有考慮小朋友感受：「下星期一返學，突然唔見咗自己班主任，你覺得小朋友可以接受到？」