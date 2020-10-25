國泰大裁員︱大清洗舊合約 職工盟：似鋪路再裁員

國泰航空日前宣佈大裁員，削減8,500多個職位，當中約5,300名香港員工被裁。職工盟主席吳敏兒在港台節目《城市論壇》批評，國泰解僱員工處理手法差劣，從沒有與工會妥善溝通，質疑國泰趁機削減員工福利，將「舊合約大清洗」，似為第二輪裁員鋪路。同場的工聯會陸頌雄亦斥國泰處理手法欠佳，並指政府作為股東之一，理應有更多介入處理，並促政府成立失業援助金。被問到有否就失業援助金與其前黨友、現任勞福局副局長何啟明商討，他承認有，並稱何啟明任職議員時亦支持，「大家要明白，決定始終喺羅致光局長、林鄭特首」。

職工盟主席吳敏兒表示，整體資金狀況雖惡劣，但質疑是否惡劣到要即時解僱所有人，直言整個解僱預計花約22億元，惟只是每月節省5億元。她又指外國航空公司於大規模裁員前，也會與工會商討，反之國泰於裁員前從沒有與工會具體傾談。她指，員工也想與公司共渡時艱，「你依家係全數炒晒，同事實上需要係有非常大落差，同集團存亡無關」。她提到，國泰制訂新合約條文苛刻，包括將各職級薪金封頂，員工越做越蝕，「成個解僱好似鋪定路會有第二輪裁員，就更加（感到）不安」。

觀眾批工聯會令集體談判權被廢除

工聯會立法會議員陸頌雄批評，國泰航空行政總裁鄧健榮稱裁員令人痛心的說法是「廉價」、「貓哭老鼠」，促國泰應與工會有更多商討，傾談雙方可接受的方案。他表示，國泰收取政府逾270億元貸款，及首期約7億元的保就業計劃資助，領取大筆公帑後，仍決定要大規模裁員，反問政府曾否於借貸前與國泰商討裁員幅度等，更斥勞福局局長羅致光昨日說法涼薄。當他被問到有否與其前黨友、現任勞福局副局長何啟明就國泰裁員事宜商討，陸頌雄則稱，與運房局有較多溝通，並指勞福局角色是如何協助被解僱員工就業等，「呢啲嘢冇好詳細咁（同何啟明）傾」。

有觀眾致電批評工聯會當年令集體談判權被廢除，以致削弱勞方的話語權。陸頌雄反指即使外國有集體談判權，同樣有大規模裁員，並指工聯會當年就三讀投下反對票，重申爭取「完善集體談判權」。吳敏兒反斥，工聯會一直沒有致力爭取集體談判權，「如果工會有集體談判權，今日資方就唔會無視到呢個地步，呢個係歷史嚟，你哋要面對自己」。

陸頌雄：政府不應推出第三期保就業計劃

自保就業計劃推出以來，一直被指「保企業不保員工」，陸頌雄在節目承認，保就業計劃有多個漏洞，政府不應推出第三期保就業計劃，應將有關款項用作失業援助金。被問到有否就此建議與何啟明商討，他承認有，並指何啟明任職議員時也很高調爭取，疑暗示決定權不在於何啟明，「大家要明白，決定始終喺羅致光局長、林鄭特首。」

人力資源管理顧問李漢祥表示，航空業在疫情下重創，早已預計國泰需要裁員。他認為，國泰應在裁員過程中與員工做好溝通，亦可為被解僱員工提供就業訓練，協助他們找尋新就業方向等。中大商學院高級講師李兆波則指，即使國泰接受政府注資，國泰也要向政府給予高利息，而政府只有約6%的股權，「大股東係太古、國航及卡塔爾航空等，唔係政府話事。」他形容，國泰是一個「垂死病人」，如不做任何事情，必定難以營運、生存，惟認同國泰解僱處理可做得更好。他坦言，如疫苗未能在來年面世，加上疫情反覆，認為國泰營運狀況悲觀，未來或需要再裁員，或接受政府注資。

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