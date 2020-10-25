2013年爭鋪路　冀47億照顧20人

【本報訊】月初沙螺灣村突然封村，聲稱為阻止日漸增多的行山客滋擾居民。其實今次只是重施故技，村民早在2013年11月就曾「無限期封村」示威，要求政府「兌現承諾」興建車路連接東涌和大澳，村民擾攘至翌年初才肯解封。政府近年曾估算有關車路的建造費高達47億元，但村內的常住人口卻只剩20人。

一日僅四班渡輪途經

現時沙螺灣村的對外交通倚賴由屯門來往大澳的渡輪服務，平日每日有四班途經沙螺灣。村民以往亦可選擇中環來往大澳的渡輪，但該航線最終在1983年因虧損問題而結束。政府於是計劃由羌山道興建總長約4.6公里的支路，以連接深屈和沙螺灣等地。

工程分兩期進行，第一期由大澳道通往深屈的道路早在1990年已經完成。第二期工程展開前，路政署委託政府統計處重新統計沿路鄉村的人口，發現實際人口只得73人，而非當初估算的600人，相差八倍。路政署署長於是決定擱置第二期道路工程。直到1997年，深石村一帶的人口增加至約280人，加上赤鱲角機場落成，政府才決定將道路再伸延至深石村。

自此，時任村長李志峯就不斷透過傳媒要求政府興建沿海車路連接東涌和大澳，改善沙螺灣村的對外交通。村民甚至在2013年「無限期封村」抗議。

2014年，由地產商把持的大嶼山發展諮詢委員會就曾討論由東涌來往大澳的沿海公路，多名委員對建議表示贊同。但據當時運輸署估算，有關車路的總造價將高達47億元，但村內人口一直維持低水平，2018年的常住人口只得約20人。

土木工程拓展署及後在2017年展開《檢視大嶼山的交通運輸基建網絡及旅客接待能力的研究》，當中會就東涌至大澳公路的可行性作出研究。報告原定2019年出爐，但延至今年仍未完成。