梧桐河疑遭人放生致大量死魚傳惡臭 村民向警方渠務署等投訴仍未執法

部份有宗教信仰人士會「放生」動物、魚來積福，惟沒有理會其能否適應新環境，放生頓變殺生。上水梧桐河近年成為「放生」熱點，石湖新村村民投訴自7月起不斷有人來到河內放生，部份人甚至用帆布自建通道，將一車又一魚倒進河內放生，造成大量死魚，更傳岀惡臭味。村民梁先生表示，曾向渠務署、環保署及警方等多個部門投訴，惟部門職員只是作岀勸喻，未有執法，放生行動從未中止，慨嘆：「根本冇條例監管。」

《蘋果》今早約11時與村民一同來到梧桐河視察，以記者觀察，河內有近千條魚，當中包括不常在河內生活的魚種，如錦鯉等。河內雖有數條死魚飄浮，仍有市民在河旁邊釣魚。拍攝期間，兩名女士突然推着一架手推車來到河附近，車上擺放田雞、生魚、泥鰍及塘虱等大量魚類、海鮮，疑似想將牠們「放生」。手推車上，除了存放泥鰍的膠袋有水外，其餘塘虱及生魚均沒有用水存放它們，估計每個膠袋有至少逾20條魚。

用手推車推大批魚類疑放生 女士屢改答案否認

記者上前詢問她們是否來放生，負責控制手推車、身穿黃色風衣的黃女士雖否認，惟她多次更改其答法。一開始她稱該批海鮮是「自己食」，其後指賣給別人，及後再改稱到街市送貨。當被問及送到哪個街市及攤檔時，該名女士則未能回答，僅稱只是陪同朋友，她的同行朋友則在記者詢問期間，已悄悄離開。

在場市民其後報警，斥黃女士沒有用水存放魚類，涉虐畜。兩名軍裝警員到場處理，詢問該名黃女士過程，其中一名警員曾稱所有膠袋均有存放水，明顯與事實不符。協助村民的立法會議員民主黨林卓廷質疑警員說法，要求他看清楚情況。事件擾釀約1個小時，再多兩名警員增援，警員指需將該名女士及手推車上海鮮等帶回警署以作進一步調查，並指會通知愛護動物協會判定其是否涉虐畜。

石湖新村村民梁先生表示，一直有人於梧桐河放生，而自7月起開始變本加厲。他曾就此事向多個部門投訴，如警務署、渠務署及環保署等，其中警方稱放生行動不能證明虐畜，魚亦非垃圾，所以不能以亂拋垃圾條例執法，渠務署則因怕洪水泛濫，影響他們安全，只是勸喻市民離開河道，「根本冇條例監管。」另一附近耕作農夫Jim表示，梧桐河由清徹變得越來越灰色，當抽取河水灌溉時需預先作岀過濾，「依家吹岀嚟變到好似污水渠嘅風。」

被問到黃女士聲稱只是將海鮮送貨的說法是否合理，梁先生坦言其說法不太合理，直言以往部份人如黃女士一樣2、3人一組，推車將魚等運到河內放生，「如果你話有人買，我睇唔到有仼何團體、人可以要晒咁多海鮮。」林卓廷補充，街市是另一面，不時往村的方向，而且街市魚檔係由車直接送魚，「就算你要送魚去一個街市，路程相當長比較遠，點解完全冇水情況運魚？」

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