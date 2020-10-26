【本報訊】鄉郊土地使用爭議不斷，連一幅約十平方米的報紙檔亦成爭奪目標。屹立青衣涌美老屋村近40載的涌美報紙檔近日突然面對大量「阻街」投訴，檔主將部份物品收起後，旋即有人佔用相關空間，又有人多次詢問他會否搬走，檔主懷疑有鄉紳欲佔用其位置而故意逼走他。檔主更不滿食環署「配合」，選擇性執法，無視同一街市其他檔戶違規擴張營業。

涌美報紙檔位於涌美老屋村75號單位對出一隅，是涌美老屋村市集入口，人流最旺盛的地方。約十平方米的土地被地政總署列為寮蓋建築物（open-sided structure），檔主雷先生自2018年接手後，一直在該範圍內營業。兩張擺放報紙的長枱，加上一個放滿香煙的鐵櫃，就是報紙檔的全部。

去年盛夏，雷先生欲為報紙檔安裝電錶供電解暑，多個政府部門及中電批准後，中電卻突然於今年2月去信雷先生，稱工程未獲涌美老屋村同意而未能開展。直到本月，雷先生更接獲食環署通知，稱有人投訴其報紙檔阻街，要求他按照食環署報紙固定攤位小販牌照所列範圍，即1.8米長乘45厘米深的範圍營業，否則票控定額罰款1,500元。

「街市最唔阻街就係我哋」

連番投訴對雷先生造成困擾，他曾嘗試收起長枱以符合規定，但街坊卻因而誤以為他沒有營業，生意大跌四成。雷先生指持報紙檔牌照的外母感覺被針對，「成個街市，最唔阻街就係我哋！如果係成個街市都執法，佢（外母）會安樂好多，但𠵱家選擇性執法。」

每當食環署人員巡查報紙檔後，均有人問雷先生是否結業，可否出租舖位。雷先生懷疑有人要把他們趕走，繼而霸佔地方。面對無盡投訴，雷先生憂慮難以營生：「基本上唔使做，如果罰1,500蚊，我當日要賣千幾份報紙先可以，我每日都係賣緊200幾份！」

報紙檔對出是三檔菜檔，由75號單位地舖分間而成，攤檔面積一直向外伸展。協助雷先生的社區主任趙寶琴表示，報紙檔右邊範圍主要作社區易物用途，有關物品被收起後亦即有人佔用空間。

75號單位地舖鄧姓業主否認曾投訴，惟記者追問他會否覺得報紙檔阻街時，對方不置可否並反問：「你認為呢？」

食環署指去年10月至今接獲四宗涉及該報紙檔的投訴，涉及在公眾地方擺放物品對行人造成妨礙，其間曾向攤位負責人提出一宗檢控。至於鄰近菜檔阻街問題則共接獲三宗投訴，檢控四次。

一直跟進事件的葵青區議員黃俊達留意到鄰近檔戶霸地更嚴重，曾聯絡鄉事代表商討事件，惟對方回覆說：「商業活動唔關我哋事。」黃盼將事件提升至公共衞生層面，再作跟進。