4億大茶飯 子旗下公司涉鎅地賣丁建27屋 梁福元否認套丁：有丁權有地唔係假丁

丁屋特權一直為人詬病。民間團體本土研究社最新一份「套丁」報告發現，過去兩年幾乎每日都有1幢丁屋，是疑以「套丁」手法得來，累計疑似「套丁」丁屋總數已突破1萬幢，當中以元朗區情況最嚴重。抽查發現，鄉事派梁福元長子任董事的公司自08年起以高價在大棠收地，再將有關地段鎅細轉手予原居民興建丁屋，涉事地段現已落成最少27幢非常相似的豪華丁屋。本研社要求政府徹查是否涉及「套丁」。梁福元則說，原居民男丁有權建丁屋，「犯法如果有確實證據咪去拉佢囉」。地政總署回覆稱，會按既定程序調查。

本研社：過去兩年增804幢丁屋疑屬套丁

本土研究社繼前年後，推出新一份新界「套丁」研究報告。結果發現，前年1月至今年3月，疑似非法「套丁」丁屋增加804幢，散落134個丁屋屋苑，總數由2017年約9,800幢突破至約1.06萬幢，即過去兩年多，平均每日也有1間落成丁屋疑用「套丁」手法得來。疑似「套丁」最嚴重的是元朗區，共增加512幢疑似「套丁」丁屋；其次為北區及屯門區，分別新增113幢及74幢。元朗區內疑似「套丁」重災區依次為八鄉、十八鄉和新田鄉。

報告隨機抽查發現，十八鄉大棠有兩個新建丁屋「屋苑」，懷疑以「套丁」手法興建。屋苑鄰近大棠僑興路，《蘋果》上周日到場視察，該批3層高獨立屋外牆鋪上啡色磚片，每層有落地大玻璃，露台及天台有玻璃圍欄設計。

該兩個地點更最少有22幢外觀相似的獨立屋。兩地盤內仍有建築材料和挖泥車，部份丁屋仍未拆棚架。現場所見，附近也另有5間新建獨立屋，其外型與涉事兩地點的丁屋十分相似。

就該兩個地盤及毗連外觀相似丁屋，《蘋果》進一步翻查土地註冊處資料，發現該處地段被分割近40小塊。該批土地均在2008年至2009年，先後由「國勝集團有限公司」，作價約250萬元至逾900萬元買入，「國勝」2010年起將大部份小地段以20多萬至30多萬不等的價錢，轉手予原居民，其後由原居民再申請建屋，記者抽查其中3個地段編號的建屋申請，發現均是申建丁屋。該27幢獨立屋，若以每幢市價約1,500萬元計算，涉及金額逾4億元。

「國勝」另一董事為沈豪傑兄弟 9月突申請撤銷公司註冊

公司註冊處資料顯示，「國勝」2006年起成立，一直有3名董事，當中梁智峯所持股份最多，有45%。梁智峯為十八鄉鄉事委員會前主席梁福元之長子，為現任十八鄉鄉事委員會副主席兼大棠原居民代表。另一董事沈文傑也有鄉事背景，與元朗區議員沈豪傑為兄弟，父親沈慶旺是元朗鄉事派紅人。「國勝」今年9月申請撤銷公司註冊。

本研社成員黃肇鴻指，涉事地點丁屋似是同一時期興建，外貌又極其相似，而「國勝」購入地段後，疑以低價將其轉讓男丁，再由男丁申建丁屋，手法並不尋常，要求政府徹查是否涉及「套丁」。

黃又稱，今次報告只計算申請「免費建屋牌照」所建的丁屋，未計算換地和私人協約批地所建成的丁屋，所以數字已是「極度保守」，但疑似「套丁」情況仍惡化，斥政府多年來在丁屋問題上，「非不能也，是不為也」。

大律師何旳匡回覆《蘋果》時說，證實「套丁」的關鍵在於男丁與發展商或第三方的秘密協議。一般「套丁」是指發展商在將土地轉讓男丁時，土地的實質擁有權仍是屬於發展商，又或是男丁將土地實質擁有權秘密地轉讓發展商，但仍以其名義去申請建丁屋。男丁申建丁屋時需向政府作聲明，自己是土地實質擁有人，亦不會將土地實質擁有權轉讓他人，若事前已達成秘密協議，有關聲明會構成虛假陳述和「套丁」。

大律師：套丁難搜證 地政總署：按既定程序調查

他說，現時單看表面證據，可構成合理懷疑相關人士可能涉及「套丁」，但只靠土地註冊處等歷史資料，並不足以在法庭上指控「套丁」，除非找到相關秘密協議，或有證人出來指證，「而家淨係睇到表面土地轉讓嘅過程。顯示唔到啲（男）丁曾經有同第三方或發展商達成任何協議，將土地實質擁有權轉讓」。他說，因「套丁」難以搜證，故當局也無法打擊，「如果咁易證明到，（套丁）就唔會咁猖獗」。但他提醒，市民如明知有關丁屋屬「套丁」手法得來的，仍然選擇購買，需承受相關風險，例如丁屋土地有機會因男丁作虛假陳述而被政府收回。

梁福元：佢低唔低價就係市價嚟㗎啦，唔轉畀原居民唔通轉畀你？

梁福元回覆《蘋果》說，兒子梁智峯作風低調，不會接受傳媒訪問。自己已不再是大棠村村長，不太清楚事件，而兒子身為村長協助不熟丁屋的男丁申請建屋沒問題，「村長教下佢哋……太公地分返出嚟有咩問題？」

對於「國勝」被指有「套丁」之嫌，梁福元說：「呢啲假設性嘅嘢，你犯法如果有確實證據咪去拉佢、去告佢囉。佢有丁權，個土地係佢㗎嘛，佢唔係假丁嚟架嘛……你懷疑佢套丁，你唔好立亂去懷疑或者亂咁寫啊，你《蘋果》試過畀我告，你知唔知㗎……你唔好亂咁寫嘢啊，我講你聽。」

被問到過程中為何有公司高價買地再轉手男丁，梁福元則指：「佢低唔低價就係市價嚟㗎啦，唔轉畀原居民唔通轉畀你咩？佢係丁屋地係原居民先申請到架嘛，有陣時可能要經律師樓、註冊處，或者專業嘅……政府要知道佢係邊個嘅，再同佢鎅開一嚿嚿畀佢啲丁，教佢呢個丁屋地分咗畀你，原居民你係丁呢，就自己去申請」。

至於有關丁屋為何同一時期興建，他說，可能是因為原居民想有較好生活環境，「佢幾時批到咪幾時起囉，有錢嗰個咪起先，無（錢）嘅就夾埋一齊起靚啲佢，慳啲皮費（成本），或者管理好啲、環境衞生好啲」。

對於報告指新界疑似「套丁」情況惡化，他則說：「唉，你嗌佢上法庭講啦嗰啲嘢……呢啲人就喺度搞個新界，喺度唯恐（天下）不亂，真係遲早畀人拉佢咋，唔係拉嗰啲丁啊」。

記者也曾向沈文傑兄弟沈豪傑查詢事件，惟截稿前沒有回覆。

地政總署稱，會按既定程序跟進和調查涉事個案。

「國勝」2010至2014年曾由林艷琼擔任公司秘書。翻查昔日報道，林艷琼曾是新世界助理董事總經理，負責在新界和元朗收地，近年已退下火線。新世界發展發聲明說，林艷琼曾在其集團工作，但2012年已離職，並和其集團沒有任何關連，強調「國勝」跟新世界集團毫無關係。

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