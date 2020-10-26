大尾篤逼爆如旺角 多輪車違法湧上壩 被嘲如《出埃及記》 或阻緊急救援

重陽三日連假來到尾聲，不少人把握最後機會，去郊外「唞番啖氣」。記者到大埔大尾篤視察，發現人頭湧湧，惟部份人防疫意識明顯鬆懈；不但疑似多於四人聚集，更有巿民經記者提醒，方記起戴口罩。記者又發現，不少巿民違法將多輪車駛出單車徑的可使用範圍，包括駛上壩，如壩上有意外，可能阻礙緊急車輛通過，延誤救治。大尾篤不時傳來救護車的嗚笛聲，有不時到大尾篤踩單車的青年表示，或因大量沒有踩單車習慣的巿民，趁假期到郊外「唞番啖氣」，因此令意外頻生。

結伴同遊的蘋果仔及阿希均表示，留意到近日有源頭不明個案再現，假日的郊外有大量巿民聚集，故會提高防疫意識，除定期更換口罩及勤用消毒搓手液外，亦會與不戴口罩的巿民保持一定距離，減低感染風險。平日有到大尾篤踩單車的蘋果仔指，因為假期及疫情緣故，或有很多平時沒有踩單車的巿民「嚟唞番啖氣」，但他提醒單車新手注意使用單車徑時，應注意中間的部份，通常為加速的單車客所使用，新手應避開，免生意外。

大量多輪車違法越界

昨日網上流傳一張大量多輪車等待上壩的照片，被網民笑稱為「香港版的《出埃及記》」。大尾篤水壩一帶，今天下午亦有不少駕駛多輪車的家庭，疑似違反《道路交通公告》中的規定使用範圍。大埔區議員仼啟邦表示，留意到假期很多市民湧入大尾篤踩單車，如市民使用家庭式四輪車，導致道路出現阻塞，形容情況不太理想。

據他了解，家庭式的四輪車有特定的單車徑範圍，如往大壩的斜路或大壩上的道路已超出可使用範圍，單車使用者則可使用。他說水務署早已在上大壩的斜路前設下路障及警告指示牌，要求上壩的單車人士要推車而行，惟路障側旁位置剛好夠一部家庭式四輪車通過，「咁佢哋咪上到去。」他擔心如壩上出現意外，現時阻塞情況將影響緊急車輛通過，延誤救治。

他指市民未必了解原來四輪車都有特定的單車徑行駛，建議運輸署及租車公司可多作教育，令市民了解可使用範圍。區議會稍後或會與水務署等部門跟進，研究應否再收窄範圍，以免四輪車可上到大壩位置。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！