校友提警暴 珠海河蟹宣傳片

【本報訊】院校的言論自由再受干預。珠海學院新聞及傳播學系7月初在facebook發佈宣傳片，邀請多位舊生拍攝短片作學系宣傳之用。不過立場新聞昨日報道，原本有份拍攝的立場記者Sam Choy，其片段在內部試播後，遭新傳系專業應用教授兼文學院副院長關偉下令抽起，據悉是由於記者曾在片段中提及警暴內容。關偉9月曾公開支持記者發牌制，言論引起部份舊生不滿，有人要求將自己的宣傳片段下架，惟校方未有理會。

事件爆出後，珠海學院新傳學系fb昨晚8時許已將涉事宣傳片下架。

稱「冒被警察打嘅風險直播」

據報道，立場記者Sam Choy 4月受邀拍片為母校珠海學院宣傳，其後他以自拍方式拍攝一條20秒片段，當時他身穿反光衣、戴上頭盔和護目鏡，在片段中說︰「今時今日做記者，除咗要文筆好、有新聞觸覺，仲要隨時隨地喺衝突場面底下，冒住被警察打、食催淚彈，同埋食胡椒噴霧嘅風險下，去做直播，為嘅就係將最真實嘅場面帶畀觀眾。」惟宣傳片臨發佈前，Sam獲告知校方決定抽起片段。

事後他透過消息人士了解，宣傳片在內部試播階段，學校公關對Sam言論談及警暴有異議，建議抽起，新傳系專業應用教授兼文學院副院長關偉在會後即決定刪減有關片段。

本報曾向珠海書院查詢事件，暫未獲回覆。