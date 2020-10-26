本土研究社揭每年多達500宗丁屋轉售 陳劍青：套丁已「深入骨髓」

新界丁屋規劃雜亂無章，民間團體本土研究社今日公佈新一份新界套丁報告，抽查發現十八鄉鄉事派梁福元長子梁智峯任董事的公司涉嫌在大棠套丁，梁福元日前回應《蘋果》時說，男丁有丁權建屋。本土研究社成員陳劍青今指，梁福元說法混淆視聽，「而家唔係真丁定假丁，而係可以拎個真嘅丁權去進行（懷疑）違規嘅發展，違反丁屋政策原意係自住」。

本土研究社研究報告發現，十八鄉大棠有兩個新建丁屋「屋苑」，懷疑以「套丁」手法興建，附近有最少22幢外觀相似的獨立屋。《蘋果》查冊發現該批土地先後由「國勝集團有限公司」買入再轉售予原居民，而梁智峯是「國勝」持有最多股份的董事，曾是新世界助理董事總經理的林艷琼於2010至2014年擔任「國勝」的公司秘書。

陳劍青說，報告發佈前收到新世界發展的信件，表明曾任「國勝」公司秘書的林艷琼已在2012年離職新世界，又指「國勝」與新世界毫無關係。他認為，若新世界覺得套丁指控嚴重，與其急於割蓆，倒不如主動調查公司內有無職員曾參與懷疑套丁，協助社會了解清楚事件，「你嘅職員如果有outside practice，公司應該要清楚」。

「呢啲亂象無政府默許係無可能發生」

本土研的報告指，獲准轉售的丁屋過去5年維持每年300至500宗，未見明顯下跌；若按比率計算，過去10年獲准轉售的丁屋則由44%增至50%。報告指，申請轉售是套丁必經步驟，數據反映套丁問題沒有得到改善。

陳劍青形容，涉新界套丁的行為已「深入骨髓」，「早幾年喺林鄭治下，幾乎平均每日一宗（疑似套丁個案）。成個新界套丁潛在利益已散播晒，尤其係元朗區」。

本土研成員黃肇鴻指，以前會以為套丁問題只涉鄉黑，「但呢啲亂象無政府默許係無可能發生」，批評政府對違法套丁抱持撒手不管的態度，又以丁屋問題為藉口推搪，重申去年法庭已在丁權司法覆核案判詞表明，政府能全權決定是否批准丁屋申請，「一有套丁迹象，政府大可以卡住佢」。

地政總署做法充滿「喜感」

對於地政總署去年底起，會主動向申請人提出有否涉及「套丁」的問題，要求所有申請人於申請處理階段就這些問題作出陳述。黃諷刺，地政總署做法充滿「喜感」，「好似你喺街見到形迹可疑嘅人預備去打劫，你就問佢係咪去打劫。有冇人會認自己套丁先？咁問，比以前林鄭07年取消咗嘅法定聲明仲廢」。

黃強調，當局必須加大力度把關和徹查丁屋申請，遏止套丁，否則只會助長違法行為。

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