槍會污染山坡 地政總署查違契

【本報訊】香港槍會射擊垃圾污染附近一帶山頭的事件有進展。環保團體指出， 一直被轟在事件上監管不力的地政總署，終於就事件召開跨部門會議，現正諮詢法律意見，考慮採取進一步行動。環團促請政府應要求香港槍會制訂預防及定期清理的措施，否則不應回復飛靶射擊，部門亦應按地契予以處罰。

環保團體綠惜地球表示，一直迴避事件的香港槍會開始清理射擊垃圾，暫停射擊活動。綠惜地球10月22日及23日重返槍會附近山坡，目睹約十名工人清除雜草，並清走大部份膠塞，堆出超過80袋約40公升的黑色垃圾袋。

環團促處罰及追清理費

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝指出，早前在槍會附近山坡抽取八個樣本，全含有害重金屬鉛、砷（即砒霜）及銻，最高超標274倍。

楊日輝認為僅靠清理無法治本，指地政總署與環保署應協調界定污染範圍及程度，並要求槍會制訂預防及定期清理的措施，否則不應回復飛靶射擊。楊又認為有關部門亦應按地契予以處罰槍會，並向槍會追討政府清理引水道的費用，非用公帑「埋單」。

荃灣區議會10月22日召開環境、衞生及氣候變化委員會時，香港槍會代表指已制訂三項措施，包括自10月9日開始進行為期兩個月的清理工作、進行射擊阻擋工程、以及加建鐵絲網防止遊人進入。荃灣區議會環委會主席譚凱邦認為環保署應主動監督除污情況，檢測土壤裏的重金屬。

地政總署回覆稱，荃灣葵青地政處已去信提醒香港槍會妥善清理其射擊殘餘物，香港槍會9月初回覆指已暫停用地內的射擊活動。

地政總署又指鑑於有關土地契約條款內容牽涉其他部門，地政處需依據部門的搜證，判斷有否違反地契條款，如證實有違規會採取執行契約條款行動。環保署回覆稱會繼續與地政處就地契跟進工作保持溝通，並提供有關土壤取樣及檢測的技術意見。