9點半蘋果新聞報道︱無懼跳進幕前做主播 《蘋果》記者為時代發聲

《9點半蘋果新聞報道》 播出近一個月，相信大家已重拾在電視睇新聞的習慣。坊間除了談論兩位美女主播曾美華和陳美茵外，亦開始留意到不少新面孔粉墨登場，而他們正是一班勇於接受挑戰的《蘋果》記者，分別為黃珮琳、于健民、王春怡、鄧溢禧、李雨夢和方榆汶。他們將會聯同曾美華和陳美茵，輪流為大家報新聞。而今晚9:30的主播為陳美茵，大家可在《蘋果》YouTube頻道、《蘋果》Facebook、《蘋果》果燃台收看。若觀眾在YouTube頻道觀看，只要按購買Super Sticker或超級即時通訊，更可以行動支持我們。

這班《蘋果》記者登場時沒半點怯場，實則他們大部份也沒有出鏡經驗，全賴經過接受連月培訓，由咬字、讀稿、說話語調，到面對鏡頭及舉止談吐等訓練，才有今日成果。本身是醫療版記者的于健民，提到「被選中一刻」感受時仍感不可思議：「我第一個感覺係覺得好新鮮，無諗過會由一個文字記者變咗做主播。」平日主持《4點鐘調查你》的鄧溢禧，有感做主持和做主播分別頗大：「平時做主持一定係freestyle啲，上鏡做主播要坐得端莊少少，動作呀、細微細眼嘅言行呀，都會畀觀眾見到。」至於同樣是文字記者出身的李雨夢，起初都有擔心自己應付不來，卻因為一個原因而願意接受挑戰：「譬如12港人送中嘅新聞，有一啲台未必會播。我好希望可以透過主播呢個角色，將呢啲故仔呈現喺觀眾眼前。」

當下大部份媒體已被收編，很多題材和敏感字眼不敢觸碰，《9點半蘋果新聞報道》成為寥寥可數夠膽報道這類新聞的媒體，王春怡說：「一講到中共，或者講到港獨派呀，或者光時嗰啲禁忌，佢哋都唔會再夠膽接觸。」而這亦是其中一個主要原因，令一班《蘋果》記者決心走得更前。方榆汶說：「其實我仲有睇電視台新聞，睇吓人哋講緊乜，又睇返我哋講啲乜，去對比吓。觀眾作為一個有思考嘅人，應該由自己去判斷對錯。」黃珮琳補充說：「我覺得新聞可以有不同角度或演繹方法，但事實就只有一個。如果可以幫大家搵到真相，我哋好樂意去做。我亦相信我哋團隊會將更好嘅內容或更精準嘅新聞報道出嚟。」

眾所周知，《蘋果》員工不時被不法網站惡意起底，造成滋擾及人生安全問題。他們由記者跳進幕前，無疑增加被起底風險，于健民卻無畏無懼：「隨時隨地都有心理準備會俾人起底！」鄧溢禧則說：「冇得驚咁多嘢嘅。如果驚就唔講，咁做咩要入嚟《蘋果》呢？」

化妝：Chris Lam

《9點半蘋果新聞報道》直播網址：

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