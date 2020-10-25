12港人送中︱被拘港青家屬曾居大陸 熟悉國情 妻子憂奔走營救累及丈夫：我好掛住我老公

「我好掛住我老公。」被送中12港人中，其中一位是人夫。29歲的黃偉然，報稱機械技工，涉於2020年1月被控製造或管有炸藥罪。因缺席耹訊被通緝。在荔枝角收押所回家後，他開始疏遠家人。黃媽媽稱，知道他的兒子不希望成為家人負累。一直為丈夫奔走的黃偉然太太在本港昨晚（25日）網上集會 現身，稱十分掛念丈夫，曾在大陸生活的她自言憂心丈夫安危 :「有啲嘢只可以意會，唔可以言傳。」

另一被拘押港鄭子豪父親亦曾在大陸生活，稱：「我一睇到『官派律師』，大鑊，呢啲係政治案件，我好擔心。」又說：「我好自私，我想救番我個仔出嚟。」

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黃妻：有啲嘢只可以意會，唔能夠言傳

涉反修例案件的12港人疑在潛逃往台灣時被中國海警截獲，至今被秘密關押超過64日。全球逾30個城市由前日（23日）起一連多日發起遊行、快閃行動及網上集會，本港今晚（25日）也會有網上集會，聲援被秘密關押的12港人，其中被拘押港人黃偉然妻子、鄭子豪父親及鄧棨然胞弟亦有現身受訪。

曾於大陸生活的黃偉然妻子，怒斥港府處事手法越來越官腔、「越嚟越似大陸，唔似我初初認識嘅香港」，鄭子豪則形容是「中港合作」，「賣我哋12個仔女豬仔，我真係估唔到，香港變成咁樣。」問及兩人公開發聲奔走營救至親，可感受到來自中國或港府的壓力、或擔心人身安全，黃偉然妻子說：「其實都有啲擔心，因為我喺大陸生活過，有啲嘢只可以意會，唔能夠言傳。」

鄭父：我好自私，我想救番我個仔出嚟

黃太稱，擔心丈夫因為她的行動，招致在看守所受到加重刑罰；鄭子豪父親亦曾在大陸生活，稱：「我一睇到『官派律師』，大鑊，呢啲係政治案件，我好擔心。」又說：「我好自私，我想救番我個仔出嚟。」至於可擔心兒子因為自己發聲而受累，他說：「我唔驚我自己，因為我都幾廿歲喇。子豪係個乖仔嚟，我唔幫佢出聲，邊個幫佢出聲。我都好擔心，我一路出嚟，好擔心12個仔女喺入面。佢唔使打你，精神虐待已經夠，一個好細嘅地方，困住你幾日，嗰啲細路仔邊受得住？但我哋唔救佢哋，更加死，分分鐘喺上面無影無蹤十年，大陸不時都有呢啲案例。」

兩位家屬十分感謝香港人及全球各地關注及聲援12港人被送中事件，黃偉然太太說：「希望佢哋可以快啲返嚟，過年前可以返嚟。我好掛住我老公。希望你哋都keep住對佢哋嘅關注，希望大家都唔會忘記佢哋。我好感謝你哋。」鄭子豪父親也十分感謝市民一直關注12港人，他說：「我好自私，我想救番我仔女出嚟。我喺大陸生活過一段時間，而家香港政府係幫唔到我哋喇。」兩人謂希望「愛國、有良知」的人大代表能出手相助，協力營救12港青。

李子賢愛貓感知貓奴出事 躲藏不願見人

李子賢雙親未有現身受訪，只透過錄音剖白。李父指兒子被拘押64日，家中愛貓似也感知貓奴出事，十分掛念他：「啲貓都好掛住佢。初初佢（李子賢）唔喺度嗰段時間，好似佢哋（貓）都知道咁，匿埋唔想見人。而家過咗個幾兩個月，啲貓先肯返番出嚟，同我哋一齊。」

李母則憶述，兒子從小到大，出門前都會吻別母親；一次李子賢外出，母親跟他說：「你未錫我喎！走喇？」兒子略不耐煩說：「錫到幾時呀？」李母說：「你想唔錫呀？得，死咗去咪唔使錫囉。」兒子就吻他，一直到出事。

「之前嗰4、50日都冇乜點瞓，食咗啲腸胃藥就好好瞓，我就發夢見到個仔同我講：『媽咪，我好肚餓。』我就諗佢喺上面食得唔好。」她說兒子雖然已29歲，但仍像個「大細路」、愛向母親撒嬌：「『媽咪我好肚餓』，『媽咪我好凍呀』，我成日都發夢見到呢啲嘢。」

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