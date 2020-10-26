首揭離岸公司參與　難追查

【本報訊】本土研究社發現，丁屋有向魚塘等生態敏感地擴散的趨勢，亦首度發現有離岸公司參與丁屋屋苑發展。本土研指追查套丁已殊不容易，用離岸公司參與套丁，追查難度更大幅提升。

蠶食魚塘生態

本報記者上周隨本土研究社到元朗多處視察，其中大井圍有約20幢新建丁屋，毗連魚塘和大片濕地。本土研成員黃肇鴻表示，翻查Google Earth衞星圖片，發現該處2000年時仍是魚塘和綠地，隨後陸續乾涸和被填平，至約2018年開始興建這批丁屋。黃指，大井圍毗連近年捲入發展爭議的豐樂圍保育魚塘南面，憂慮生態敏感地帶周邊起屋，將逐步蠶食魚塘生態。

黃表示，新發展區周邊興建丁屋屋苑成為新趨勢，尤其過去十多年新界發展重心位處新界東北、元朗南、洪水橋等，刺激周邊發展潛力，這些地點容易成為疑似套丁活動的集中地。

黃肇鴻又提及，報告首次發現，元朗新丁屋屋苑發展商包括英屬處女群島離岸公司（簡稱BVI公司）在內。他指，由涉事BVI公司持有的丁屋屋苑亦懷疑涉及套丁，「唔敢講係新模式」，但只是在抽查發現如此情況，擔心日後要追查疑似「套丁」涉嫌違法行為會更困難，因公眾或政府未能透過查冊得知BVI公司董事等資料。

黃肇鴻警告，這意味着只有政府才能把關，不應將丁屋申請批予BVI公司。