疫情焦點︱港昨增6確診 無源頭染疫男與家人同住將軍澳富康花園（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港疫情持續，本港昨日（25日）錄得6宗確診個案，分別為5宗輸入個案，以及1宗本地源頭不明個案。由於該宗源頭不明個案已在前日的記者會首度披露，衞生署已揚言不另設記者會交代，僅發稿補充資料。

昨日新增1宗本地確診個案（第5293號個案），為昨日（24日）的初步確診個案，屬無源頭感染。患者為42歲男子，從事文職，在上環皇后大道中兆英商業大廈上班，最後上班日為21日，與家人同住在將軍澳富康花園第9座。他在10月20日開始喉嚨痛，翌日求診私家醫生馮國山，22日再到門診求診及索取樣本瓶，結果呈陽性，體內病毒量高。網上資料顯示馮醫生診所位於皇后大道中華秦國際大廈地舖，未知當日他有否提出為病人做檢測。

衞生防護中心指，其密切接觸者當中暫未有初步確診個案，已建議患者工作地點暫停運作14日。

本港疫情

●確診（截至10月25日16:45）

5,295宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

5,047宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

108名確診者仍留醫，12人危殆、4人嚴重、92人穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至10月26日06:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,790人確診，4,634人死亡。台灣累計確診550宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月25日07:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,246萬，全球死亡人數超過114萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過856萬宗，死亡人數突破22萬人。印度確診人數接近781萬，位居全球第二，死亡人數逼近11.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破538萬，死亡人數接近15.8萬。哥倫比亞累計確診人數周六達1,007,711宗，是繼美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、阿根廷、西班牙之後，第八個累計確診過百萬的國家。

法國當局周六通報過去24小時新增破紀錄的45,422宗確診，新增138宗死亡個案，累計確診增至1,086,497宗，是全球第五多，累計死亡人數為34,645。衞生部長韋朗（Olivier Veran）周六在國民議會發言時警告，疫情未來數周仍會惡化，呼籲議員支持延長衞生緊急狀態的法案，以應對一個漫長而艱難的時期。國民議會周六通過該法案，授權將衞生緊急狀態延長至明年2月16日。該法案預計將於下月初正式生效。

德國單日新增確診人數再創新高，新增確診14,714宗，累計確診超42萬。總理默克爾再度奉勸國民減少人際接觸，盡可能留在自己家中。隨着疫情持續趨緊，德國首都柏林是否面臨二度封城已成關注焦點。柏林《每日鏡報》等多家傳媒周六披露，柏林衞生部長卡萊吉已制訂一份分階段封城的方案，規定當疫情惡化至第一階段時，將對目前的防疫措施進行少量升級；當疫情進入第二階段後，將禁止遊客在柏林住宿，泳池、博物館、幼兒園和中小學也將關閉。

曾是世界拳擊理事會（WBC）重量級拳王的烏克蘭首都基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）周六表示，他的武漢肺炎病毒檢測呈現陽性。烏克蘭地方選舉周日舉行，民調顯示克里琴科可望贏得連任。他在社交網站上寫道：「在最不方便時刻我中招了。病毒檢測呈陽性。」克里琴科形容這項消息「令人苦惱」，並稱「感覺良好但須自我隔離」。烏克蘭目前通報境內累計確診逾337,000宗，染疫不治人數超過6,200。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,567,396 (224,739)

印度 7,814,682 (117,956)

巴⻄ 5,380,635 (156,903)

俄羅斯 1,487,260 (25,647)

⻄班牙 1,110,372 (34,752)

法國 1,084,659 (34,536)

阿根廷 1,069,368 (28,338)

哥倫比亞 1,007,711 (30,000)

秘魯 883,116 (34,033)

墨⻄哥 880,775 (88,312)

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