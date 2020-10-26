李八方online︱田少自爆怕老婆 自覺幸運過特首：林鄭梁振英敢自己行街？

光譜由深藍到深黃嘅「袁氏一家」，之前接受傳媒訪問炒熱政圈。一向敢言又夠寸嘅自由黨榮譽主席田北俊近日受訪亦談及家事，原來佢喺屋企只係個小男人，自爆自己怕老婆。而且同袁家論政時藍營新抱容海恩要坐埋一邊唔同，田少話共聚天倫好緊要，屋企係唔講政治，只談家事。

田少接受港台《瘋Show快活人》訪問，大談家庭逸事，自言真係怕老婆，點怕法？就係問問題一見老婆大人眼色唔對，就會即刻轉話題，出年佢哋就金婚，相信老婆眉頭眼額，田少都睇得通透。

縱橫政商界咁多年嘅田少話，自己生活瑣碎事上十分依賴太太，留家抗疫反而令到田太有啲煩厭，話田少冇嘢做喺屋企好鬼煩，「最好你搞政治被人煩，唔好煩到我」。

政治糾紛有時真係會波及家人，節目傾到屋企人擔唔擔心因其言行俾人鬧？田少就話確實有「深藍」人士對佢有微言，反而「深黃」對佢冇乜意見，「行出街我係開心、幸運過做特首，林鄭、梁振英敢唔敢自己行街先？做特首做到咁樣，點管到一個地方呢？」

抗疫多留家 太太嫌煩厭

田少亦喺節目分享，因為同子女相處時間唔多，所以每次共聚都十分珍惜，鮮有同家人談政治，只會傾孫仔生活事，佢仲擺明縱啲孫，管教嘅嘢交畀仔女。身為阿爺嘅田少借孫論政，形容自己同北京睇法唔同，批評北京對香港嘅處理方法，「啲孫就會好唔掂，就算被你焗到乖乖哋，遲早心底條氣唔順，都唔會係乖」。

好可惜，就如黃子華所形容，中港關係唔係兩爺孫，而係婆媳關係，香港亦冇一個好似田少咁愛老婆嘅特首囉。

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