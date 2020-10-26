疫苗危機︱私家醫生指會停打賽諾菲流感疫苗 籲港府抽檢 勿側重單一藥廠

冬季流感將至，政府日前稱將向私人市場額外供應10萬劑流感疫苗，呼籲高危群組接種，惟繼韓國出現多宗接種流感疫苗死亡個案後，台灣亦有12人接種後出現不良反應；新加坡當局昨日（25日）決定暫停使用包括賽諾菲（Sanofi）在內的兩款流感疫苗，成為首批宣布暫停相關疫苗使用的國家之一。

有香港私家醫生指會暫停為病人接種賽諾菲流感疫苗，希望署方抽樣檢查本港流感疫苗，同時準備一旦出現類似不良反應個案應如何處理。

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政府擬購87萬劑流感疫苗 62萬劑屬賽諾菲

南韓至今出現59宗接種流感疫苗死亡案例，其中包括由法國賽諾菲藥廠製造的疫苗。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，據他了解，政府防疫注射計劃購買的87萬劑流感疫苗中，約62萬劑來自賽諾菲。

他認為目前未能完全釐清死亡個案與疫苗關係，加上台灣亦出現12宗接種賽諾菲流感疫苗後出現不良反應案例，保險起見他會暫時「hold一hold」，停止為病人接種賽諾菲流感疫苗。

曾續指，新加坡當局昨日（25日）已決定暫停使用包括賽諾菲在內的兩款流感疫苗，認為港府亦應有所準備，一旦香港出現類似不良反應個案，應如何處理。他認為署方現時可先抽樣檢查相關流感疫苗，又認為政府未來在購入疫苗時，不應只考慮價錢，或側重某一藥廠，導致一旦出現問題時「冇彎轉」。

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醫生籲政府釐清疫苗與死亡個案關係前 暫緩接種

家庭醫生林永和指，暫時已為約1,000名市民接種流感疫苗，暫未收到任何不良報告，他指韓國接種流感疫苗人數遠超香港，死亡個案未必有直接關係，該藥廠亦有一定質素保證，但如政府或署方認為未能釐清死亡個案與疫苗關係，也可考慮暫緩接種，待釐清後發詳細公告釋除疑慮，他建議市民如接種後有任何不良反應，都應通知醫生。

賽諾菲發言人稱，韓國所使用之賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批次，僅分配給韓國市場使用，與香港銷售之流感疫苗批號完全不同，並引述韓國疾病預防控制局（KDCA）調查小組和疫苗委員會的審查，指調查結果顯示，所有死亡病例與疫苗接種之間並無關聯。

賽諾菲：未發現流感疫苗有品質或安全性問題

發言人強調未發現公司在2020年北半球流感季節，全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題，目前已知在新加坡未有任何流感疫苗相關不良反應，將與新加坡政府密切合作，盡快回復接種計劃。

發言人又指，賽諾菲自今年9月開始向私家醫生、私家醫院及公營醫療機構供應新一季流感疫苗，至今未接獲任何涉及有關產品之不良反應報告，如接獲不良反應事件，將通知總部並通報衞生署配合調查及跟進工作。

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